Ein ganz spontaner Ausflug vom Saarland in die Südpfalz wird für Michael Langenfeld zur nervenaufreibenden Achterbahnfahrt der Gefühle. Ein Spagat an der Seitenlinie als stolzer Opa und aufgewühlter Papa. Für den TV Bad Bergzabern geht’s am Samstag im Pokal weiter.

„Das war total spontan. Mein Vater stattete uns am Samstag in Rülzheim einen Überraschungsbesuch ab. Um Zeit mit uns und seinen Enkel zu verbringen“, erzählt Martin