Er hat die Frauen des SV Hegnach als ersten Fünftligisten ins Achtelfinale um den DFB-Pokal geführt, bei Ajax Amsterdam und in Hoffenheim hospitiert. Trainiert so ein Mann in Offenbach die A-Jugend? Ja. Stephan Homuth hat sich in Freimersheim einen Wunsch erfüllt.

Diese Konstellation ist die große Überraschung: Am Samstag um 18 Uhr empfängt der FSV Offenbach zum Rückrundenauftakt der Fußball-Landesliga Ost als Rangzweiter den SV Rülzheim,