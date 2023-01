Wer hat die erfolgreichsten U18-Leichtathleten in Rheinland-Pfalz? Bei den Hallenmeisterschaften in Ludwigshafen konnte sich Sprinter Maxim Sorokin vom TV Nußdorf gut in Szene setzen. Im Dreisprung ging der Titel an Eva Lübke vom TV Nußdorf.

Hinter Ausnahmetalent Tobias Wewiorko vom USC Mainz steigerte sich Sorokin im 60-Meter-Finale auf 7,27 Sekunden: Vizemeister. Mit starkem Schlussspurt gelang ihm auch über die 200 Meter wieder hinter dem Sieger aus Mainz in 23,27 Sekunden eine neue Bestzeit. Landestrainer Jürgen Bernhart aus Mainz war auch mit dem Lauf des TVN-Athleten Hendrik Lindemann (7,40 sek) zufrieden. Der geplante Staffeleinsatz wurde auf die kommende Woche bei den Meisterschaften der Gruppe U20 verschoben.

3000-Meter-Solo

Tim Müller von der LG Rülzheim musste alleine seine 15 Runden drehen. Er konnte unter diesen Bedingungen mit seiner Zeit von 10:18,95 Minuten über die 3000 Meter zufrieden sein. Der vom TV Rheinzabern zum ASV Landau gewechselte Jan Grammer lief als Dritter über die 60 Meter Hürden Bestzeit in 8,63 Sekunden. Sein Teamkollege Mark Piorko kam im Hochsprung mit 1,75 Meter als Vierter nicht ganz an seine Bestleistung.

Ronja Walthaner vom ASV Landau verzichtete, um ihren Start bei den deutschen Jugendmehrkampfmeisterschaften in Leverkusen nicht zu gefährden. Eva Lübke vom TV Nußdorf siegte im Dreisprung mit 10,19 Metern.

Medaillenplätze im letzten Versuch

Nach ihrem im 60-Meter-Vorlauf erzielten Resultat von 8,20 Sekunden (Norm für die Süddeutschen) verzichtete Sevetlana Da Silva von der Turnerschaft Germersheim zugunsten der anschließenden 200-Meter-Entscheidung auf das Finale. In neuer Bestzeit von 26,67 Sekunden belegte sie den fünften Rang.

Die Pfalzmeisterstaffel des LCO Edenkoben lief über 4 x 200 Meter neue Bestzeit. Johanna Rheude, Lea Braun, Viola Gerst und Schlussläuferin Carolin Dietrich erreichten in 1:51,62 Minuten den Bronzeplatz. Lea Braun erzielte mit der Kugel im letzten Durchgang die Vizemeisterweite von 11,05 Metern. Viola Gerst machte es im Weitsprung spannend. Sie schob sich im letzten Versuch mit 5,20 Metern auf den dritten Platz vor.

Aron Tepel und Merle Weiß stark

Fünf Pfalzmeistertitel, fünf zweite und fünf dritte Plätze gingen bei den vorausgegangenen Wettkämpfen der Zwölf- und 13-Jährigen an die Südpfalz. Der Landauer Aron Tepel war der erfolgreichste Teilnehmer. Mit seiner Hochsprungleistung von 1,55 Metern, wobei er alle Höhen ab 1,49 Meter im dritten Versuch übersprang, nimmt er einen vorderen Platz in der deutschen Rangliste ein. Er war wie erwartet in 9,74 Sekunden schnellster Hürdensprinter und holte sich im 60-Meter-Lauf, Weitsprung und Kugelstoßen jeweils den Bronzeplatz.

Sprungtalent Merle Weiß, das schon beim TV Offenbach auf sich aufmerksam machte und seit Januar für den TV Nußdorf startet, holte sich nach ihrem Sieg in der höheren Klasse W14 in der vergangenen Woche mit 1,52 Metern nun auch den Hochsprungtitel in ihrer Altersklasse W13. Sie übersprang alle Höhen im ersten Versuch und steigerte sich nochmals um einen Zentimeter auf außergewöhnliche 1,53 Meter. Damit gehört sie zu Deutschlands Besten.

Für die weiteren Titel sorgten Greta Kuhn von der LG Rülzheim im Weitsprung der Klasse W12 mit 4,08 Metern und Mia Vogt von der TS Germersheim mit 1,25 Metern im Hochsprung W12. Ihre Mehrkampfqualitäten stellt Luise Fischer vm TV Wörth mit drei Vizemeisterschaften mit 1,43 Meter im Hochsprung, 10,82 Sekunden über die Hürden und 4,49 Meter im Weitsprung unter Beweis.