So weit in den Süden ist die Lotto-Elf noch nicht gekommen. Am 6. Juni ist sie für ein Benefizspiel in Schweigen-Rechtenbach. Hans-Peter Briegel stellt die Auswahl vor, die gegen die Alm-Kicker antritt. Hermann-Josef Ganser erzählt von einem 50.000-Euro-Spiel im Mai.

Wer spielt? Hans-Peter Briegel fängt mit den Torhütern an: Sven Hoffmeister vom 1. FSV Mainz 05 und Henning Fritz, Handball-Europa- und -Weltmeister. Jeden Spielernamen goutiert das kleine Publikum im Clubhaus des SV Schweigen-Rechtenbach am Sportplatz „Zur Alm“ im Wald hoch über der 1300-Einwohner-Gemeinde. Auf dem Platz beginnt am Dienstag, 6. Juni, um 19 Uhr das Benefizspiel Lotto-Elf gegen Alm-Kicker und Freunde.

Der südlichste Ort, an dem die Lotto-Elf heuer spielen wird. Für Thomas Höft. Ralf Reither hat für den an ALS erkrankten 52-Jährigen, mit dem er aufgewachsen, zur Schule gegangen ist, Fußball gespielt hat, vor einem Jahr die Initiative „Hilfe für Tom“ gestartet. Der Verein bewarb sich bei der Lotto-Elf um ein Spiel. Zwei, drei Monate nach einem ersten Treffen Ende Oktober seien die 4000 Euro an Spenden zusammengewesen, die Lotto fordert, erzählt Reither. Inzwischen seien es 8000 Euro.

Schnuppertraining und Tanzworkshop

Was die Lotto-Elf wolle, was sie könne, erklärt der frühere Krankenkassenbetriebswirt Hermann-Josef Ganser aus Koblenz, der die Elf im 24. Jahr ehrenamtlich zusammenbringt: an Brennpunkten in der Not helfen. Die Spieler erhielten eine Aufwandsentschädigung. So habe Dariusz Wosz hin und zurück 800 Kilometer zu fahren. Wosz wird, ehe er spielt, ab 16.30 Uhr mit Edgar Schmitt ein Schnuppertraining für Zwölfjährige und Jüngere leiten, Monika Krosny-Wosz, Hip-Hop- und Cheerleading-Übungsleiterin, einen Tanzworkshop für Mädchen von fünf bis 14 Jahren.

2006 spielte Wosz zusammen mit dem Landauer Benjamin Auer in Bochum. Auer gehöre nach Achillessehnenriss zu seinem Aufgebot für den Angriff, teilt Briegel mit. Spielt er selbst mit? „Ich habe sie dreimal gerissen und kenne keinen, der sie sich viermal gerissen hat.“ David Odonkor und Matthias Scherz, zehn Jahre bis 2009 beim 1. FC Köln und, so Briegel, im Schnitt für 3,5 Tore gut, werden Auers Sturmpartner sein.

Alm-Trainer: Vollgas in den ersten 20 Minuten

Wer will durchspielen, wer anfangen, wer zur zweiten Hälfte kommen? Das regelt Briegel (67), der Europameister von 1980 und zweimalige Vizeweltmeister. In der ersten Hälfte sei die Mannschaft, die so gut wie nie verliert, anfällig, sagt er und belegt es mit Ergebnissen wie dem jüngsten 11:2 (3:2)-Sieg von rund 1000 Zuschauern. Ralf Seebach, der den Gegner, die AH-Auswahl Alm Kicker und Freunde, zusammenstellt, Spieler von Schweigen-Rechtenbach, Dierbach und Schaidt, hält dagegen: „Wir haben 30 Mann, die ersten 20 Minuten geben wir Vollgas.“

Ganser kann viele Anekdoten erzählen. Angefangen bei Horst Eckel, Fritz und Ottmar Walter und Rudi Gutendorf 1998 und einer Idee. 1999 machte die Lotto-Elf die ersten Spiele. Zweimal hat sie in diesem Jahr gespielt und laut Ganser 19.000 Euro in Miehlen und 50.000 Euro – Raunen im Publikum – am 16. Mai in Watzerath erlöst. Zwölfmal im Jahr tritt die Auswahl an.

Am 6. Juni laufen Manfred Kaltz, Jochen Schröter, der Anfang der 90er-Jahre bei der SV Edenkoben kickte, als Briegel dort Trainer war, Roger Lutz, Alexander Bugera, Fernsehmoderator Guido Cantz, Stefan Engels, Michael Kuntz, Fabrizio Hayer, Guido Buchwald, Wosz und Marko Sasic auf. Auch Frauen spielen in der Lotto-Elf, Karoline Kohr gab in Watzerath ihren Einstand. In Schweigen aber nicht, wie Briegel mitteilt. FCK-Trainer Dirk Schuster kommt auch nicht. Der sei zu der Zeit im Badeurlaub.

Neue Hoffnung elektromagnetische Therapie

Wie geht es Thomas Höft, der vor vier Jahren die Diagnose ALS erfuhr, eine Krankheit, die Muskelschwund auslöst und meist zum Tod durch Ersticken führt? Höft habe durch kostenintensive Behandlungen, die nicht von der Krankenkasse geleistet werden, erreicht, dass er immer noch auf eigenen Beinen stehen und mit Hilfe gehen könne, teilen seine Freunde mit. Er hoffe auf eine elektromagnetische Therapie, sei potenzieller Proband für eine Studie: „Diese Studie stellt für Tom einen großen Lichtblick dar und er hofft, dass ihm noch genügend Zeit bleibt bis zur Zulassung.“

Tickets und Anfahrt

Tickets im Vorverkauf in der Bäckerei Martin in Schaidt in der Hauptstraße 142, Zollheisel in Schweigen An der Schmalwiese 2, Hotel Schweigener Hof in der Hauptstraße 2 in Schweigen-Rechtenbach, Pfalz-Shop am Deutschen Weintor in der Silvanerstraße, am Spieltag an der Abendkasse.

Da eine Auffahrt zum Sportplatz „Zur Alm“ für Zuschauer nicht möglich ist, wird ein Shuttle-Service eingerichtet, der ab 15.30 Uhr zwischen der Bushaltestelle am Deutschen Weintor zur Alm pendelt.

Die Alm-Kicker

im Tor: Heiko Himpel, Markus Käppler

Abwehr: Marco Elias, Michael Haberer, Andy Krüger, Wolfgang Ernst, Kai Bernhard, Ralf Garska, Manuel Helfrich, Nils Walter, Ersan Ucal, Raphael Martzolff

Mittelfeld: Laurent Steinbrunn, Nina Lehmann, Denis Steinbrunn, Marco Frank, Marco Ulm, Christian Geörger, Stefen Becker, Simon Walter, Oliver Merkel, Mario Flexmeyer

Angriff: Sascha Stuppi, Michael Gossen, Steffen Kreuter, Thorsten Rapp, Ralf Stephan, Nadine Müller, Kathrin Flory