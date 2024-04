Der SV Bornheim hat nach dem Titelgewinn in der Handball-Verbandsliga der Frauen die erste Verpflichtung für die neue Saison bekanntgegeben. Celine Gärthöffner kehrt vom TV Wörth zurück. Sie hatte in Bornheim alle Jugendmannschaften bis zur B-Jugend durchlaufen. Dann entschied Sie sich zu einem Wechsel nach Wörth, um höherklassig im Jugendbereich spielen zu können. Gärthöffner zu ihrem Wechsel: „Da ich beim SVB als Trainerin tätig bin, war ich nie ganz weg. Ich freue mich, nun wieder komplett zurück in der Heimathalle zu sein, um mit Spielerinnen aus meiner Jugend und mit allen bekannten Gesichter wieder Handball spielen zu können.“ Bornheims Trainer Mirko Schwarz wird in der Pressemitteilung so zitiert: „Ich kenne Celine noch von der Auswahl. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, sie von einem Wechsel nach Bornheim zu überzeugen. Sie ist auf allen drei Rückraumpositionen zu Hause und hat ihre Stärken im Spiel eins gegen eins sowohl im Angriff als auch in der Abwehr.“