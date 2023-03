In der Fußball-A-Klasse Südpfalz kam der Rangzweite TuS Schaidt kampflos zu drei Punkten, weil der Gegner absagte. Spitzenreiter FC Bellheim konnte von Glück sagen, dass Gegner SV Rheinzabern einen Strafstoß verschoss.

TuS Schaidt - SV Rülzheim II abgesetzt. Der SV Rülzheim bekam keine zweite Mannschaft zusammen. Deswegen wird laut Staffelleiterin Monika Zluga das Spiel für Schaidt als gewonnen gewertet.

SV Büchelberg II – TuS Frankweiler/Gleisweiler 0:1. In der ersten Hälfte waren die Gäste vor 50 Zuschauern meist in der Hälfte der Büchelberger präsent. Das Tor des Tages erzielte in der 75. Minute Tim Kiefer, der nach einem Steckpass den Ball im Fallen ins Tor beförderte.

SV Klingenmünster/Gleisweiler – FC Bavaria Wörth 1:3. Der SV ging in der 24. Minute mit dem Treffer von Eric Heidenreich nach Vorarbeit von Alexander Schneider in Führung. Dabei sollte es bis zur Halbzeit bleiben. Doch nach dem Pausentee dominierte Wörth. Für die Bavaren trafen vor 130 Zuschauern Rico Sachs (53.), Dennis Faust (85.) und Sachs (90.).

SV Erlenbach – ASV Lug/Schwanheim 5:3. 80 Zuschauern wurde eine abwechslungsreiche Partie geboten, in der die Gastgeber einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Die Torfolge: 0:1 Paul Fitzthum (24., nach Fehlpass des Gegners im Aufbauspiel), 1:1 Tristan Wiese (28., Vorlage Jurica Radisic), 2:1 Flakron Osmani (30., per Kopfball nach Ecke), 2:2 Jonas Haus (55.), 3:2 Mihai Vacaru (66.), 4:2 Mircea Vacaru (68.), 5:2 Jurica Radisic (85., Heber), 5:3 Eigentor (89., nach Freistoß).

FC Phönix Bellheim – SVO Rheinzabern 2:1. 300 Zuschauer sahen zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Sie mussten sich bis zur 51. Minute gedulden, ehe das erste Tor fiel. Maurice Hafner traf nach Vorlage von Julian Scharfenberger zum 1:0. Drei Minuten später erhöhte Yassin el Yahyaoui nach Abpraller auf 2:0 (54.). Den Anschlusstreffer erzielte Justin Müller per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+5). Wenig Minuten vorher scheiterte Rheinzaberns Tayfun Kar mit einem Elfer am Bellheimer Keeper Cedric Scheurer.

FV Neuburg – Spfr Dierbach 3:1. Der FVN war vom Anstoß weg spielbestimmend. 70 Zuschauer sahen folgende Tore: 1:0 Dennis Hoffmeister (15.), 2:0 Pascal Boudgoust (31.), 3:0 Jan Völkel (72.), 3:1 Tim Ziegler (80.). Hervorgehoben wurde die gute Leistung von Dierbachs Torwart Martin Böss, der eine höhere Niederlage verhindert habe.

VfB Hochstadt – SV Viktoria Herxheim II 2:7. 100 Zuschauer sahen eine einseitige Partie mit einem verdienten Sieg für die Gäste. Es trafen: 0:1/0:2 Marcel Heid (25./32.), 1:2 Dominik Koch (34.), 1:3 Nils Schwind (62.), 1:4 Frederick Roth (70.), 1:5 Mike Tiator (75.), 2:5 Max Jenal (78.), 2:6 Marco Seither (80.), 2:7 Heid (89.).

TuS Wollmesheim – TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II 5:2. Eine kampfbetonte, faire Partie mit einem verdienten Sieger. Wollmesheim lag zweimal hinten. Die Treffer vor 150 Zuschauern: 0:1 Felix Lendle (16.), 1:1 Yannick Schneider (21.), 1:2 Lucas Doerr (52.), 2:2 Matthias Eissmann (54.), 3:2 Valdrin Berisha (63., Handelfmeter), 4:2 Schneider (74.), 5:2 Serda Kaya (87.).