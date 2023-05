Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hoppla! Nach der überraschenden Niederlage des FC Phönix Bellheim in Hochstadt wird es an der Tabellenspitze der Fußball-A-Klasse Südpfalz noch einmal spannend. Am kommenden Sonntag kommt es zum Gipfeltreffen Bellheim (69 Punkte) gegen Verfolger TuS Schaidt (ein Spiel weniger, 64). Der SV Viktoria Herxheim verwandelte gestern drei Elfmeter und liegt in der Abstiegszone nach einem 4:2-Heimsieg nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenzwölften SV Minfeld.

TuS Wollmesheim – SV Erlenbach 3:1. Die Gastgeber waren vor 90 Zuschauern nach dem Ausgleich Herr der Lage. Mehmet Ekren bracht die Erlenbacher in der 6. Minute in Führung.