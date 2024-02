Die Evangelische Kirche der Pfalz hat in einer Feierstunde in der Dreifaltigkeitskirche in Speyer fünf neue Pfarrer entsendet. Für die Christen in Schmalenberg und Waldfischbach-Burgalben ist das eine gute Nachricht, denn zwei Pfarrer treten ihre Stellen in der Südwestpfalz an. Ulrich Hofeditz wird Pfarrer in Schmalenberg, Philipp Loos übernimmt die Pfarrstelle in Waldfischbach-Burgalben. Oberkirchenrätin Marianne Wagner rief die Pfarrer dazu auf, sich die Kraft der Gemeinschaft, die sie auf ihrem Weg erlebt hätten, zu bewahren. Sich gegenseitig stärken zu können, sei ein großer Schatz.