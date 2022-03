Zum ersten Mal gab es am Montag einen Rosenmontagsumzug in Riedelberg. Organisiert hatte den Zug, der aus einem kleinen Traktor, Fußgruppen und Handwägelchen bestand, kurzfristig der Förderverein Kindertagesstätte und Dorfjugend aktiv.

„Nachdem ein Feiern in Räumen nur mit Auflagen möglich ist, hat sich der Förderverein ziemlich spontan entschlossen, einen Umzug für die Kinder zu organisieren“, sagte Fördervereinsvorsitzender Gerald Legleitner, der am Umzug selbst jedoch aus beruflichen Gründen nicht teilnehmen konnte. Zwar sei es aktuell nicht angebracht, ausgelassen zu feiern, „aber die Kinder sollen Ihren Spaß haben“, so Legleitner weiter.

Ein Kleintraktor, gelenkt von Markus Risch und versehen mit einem kleinen Anhänger, führte den Zug aus rund 80 Teilnehmern vom Hasengarten über die Fabrikstraße, Zollhausstraße ans Dorfgemeinschaftshaus. Im Anhänger saß Karnevalsprinzessin Julia Schotthöfer, die aus ihrer Heimat in Waldsee den Karneval in die Wiege gelegt bekommen hat und nun in ihrer neuen Heimat Riedelberg gekonnt die Kamellen verteilte. Auf der Terrasse am Dorfgemeinschaftshaus gab es bei strahlendem Sonnenschein Kaffee, Kamellen, Getränke und Berliner, gestiftet von Ortsbürgermeister Christian Schwarz. Helena Feix spielte mit den Kindern kleine Gesellschaftsspiele.

Laut Christian Schwarz ist eine Wiederholung des Riedelberger Rosenmontagszuges nicht ausgeschlossen. „Es hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht und die leuchtenden Kinderaugen haben gezeigt, dass es eine gute Idee war“, so Schwarz.