Sechs Stunden närrisches Programm boten die Aktiven des Männergesangvereins (MGV) an zwei Abenden ihrem Publikum.

Getreu dem diesjährigen Motto „Märchen“ waren der Frauen- und Männerchor des (MGV) Bruchweiler-Bärenbach bei ihrem Eröffnungssingen gewandet. Märchenhaft ging es auch weiter, als die „Minis“, insgesamt 21 Prinzessinnen, zu Melodien aus bekannten Prinzessinnenmusicals über die Bühne wuselten. Die Gruppe der Minis hat sich in diesem Jahr so vergrößert, dass für sie die Bühne verbreitert werden musst. Die Moderatoren Susanne Hitpass und Christian Burkhart kommentierten dies auch entsprechend: „Von Demografischem Wandel kann in Bruchweiler keine Rede sein.“ Jürgen Nagel nahm als „Dorfkind Jü“ in gewohnt frecher Weise Politik und Gesellschaft aufs Korn. Als Frau Holle wusste er zu berichten, dass der Wirtschaftsminister einen Goldesel gefunden habe: „Eich, ihr Narre“ und wies auf das Publikum. Dorfkind Jü forderte das Publikum am Ende auf: „Reden eich nit alles schlecht.“ Tanzeinlagen wechselten sich ab mit Gesang und Reden und gipfelten zum Finale im fulminanten Showtanz. Zu wechselnden Popsongs zeigte die Garde noch einmal ihr ganzes Können und riss die Zuschauer von den Stühlen.

Mitwirkende

Moderatoren Susanne Hitpass und Christian Burkhart, Frauen- und Männerchor des MGV, Minitanzgarde des MGV, Jürgen Nagel, Jugendgarde des MGV, Anna-Lucia und Silke Steigner, Funkenmariechen Pauline Zwick, Juniorengarde des MGV, „Trio H’Thal“ aus Hinterweidenthal, die Rotblonden, Blessgarde des MGV, Florian Leidner als „Flobber“, Männerballett des MGV, Showtanzgruppe des MGV.