In Bechhofen steht ein politischer Marathon bevor: zwei Kandidaten, ein Ziel. Während der amtierende Bürgermeister nach einer langen Laufbahn in der Lokalpolitik und frischen Ideen zur Dorfentwicklung auf eine vierte Amtszeit hofft, tritt ein engagierter SPD-Ratsveteteran an, mit dem Ziel, den Gemeinschaftssinn neu zu entfachen und Brücken zwischen den Generationen zu bauen.

Paul Sefrin: Herausforderung Kita

Den Diplomingenieur hat Paul Sefrin an den Nagel gehängt. Mit 64 Jahren ist er nun im Ruhestand. Nicht nur deshalb strebt das CDU-Mitglied eine vierte Amtszeit