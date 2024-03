HÖHEINÖD. Elf von 28 Sitzen im Verbandsgemeinderat Waldfischbach-Burgalben hat derzeit die SPD inne. Die Position als stärkste Fraktion möchte die SPD bei der Kommunalwahl im Juni verteidigen.

Den Menschen zeigen, was die SPD vor Ort leistet und wie sie sich für die Menschen einsetzt, das werde die Aufgabe sein, um dem Bundestrend zu trotzen, war man sich bei der Aufstellung der Kandidatenliste einig. Vertrauensvoll mit den Menschen umgehen, zeigen, dass man sich für ihre Anliegen einsetzt, das sei wichtig, sagte der Kreisvorsitzende Peter Spitzer. „Die SPD ist der Vertreter der Menschen und kein Vertreter einer Ideologie“, unterstrich Spitzer. Gerade mit Blick auf antidemokratische Parteien, die mittlerweile auch auf den unteren kommunalen Ebenen in die Gremien gewählt würden, sei das wichtig, betonte Spitzer.

Gemeinsam mit Höheinöds Bürgermeister Lothar Weber– dort nominierte der SPD-Gemeindeverband die Kandidaten – war sich Spitzer (Bürgermeister von Donsieders) einig, dass die teils herausfordernden Aufgaben in den Gemeinden kaum noch zu finanzieren sind. Es sei ein „Tanz in Fesseln“, beschrieb Spitzer die Herausforderung, mit beschränkten Mitteln die Zukunft der Dörfer zu gestalten. Umso wichtiger sei deswegen, dass Menschen bereit seien, sich ehrenamtlich zu engagieren, in Räten und Ausschüssen mitzuarbeiten, um für die Menschen vor Ort etwas zu erreichen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Verbandsgemeinderat, Jochen Werle, verwies auf das Thema Bürgerbus, das nun soweit sei, dass aus der Idee Realität werde. Themen, bei denen in Zukunft ein Gang zugelegt werden müsse, seien beispielsweise die Sanierung der Grundschule in Heltersberg und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Waldfischbach-Burgalben.

Heltersberger Bürgermeister Ralf Mohrhardt als Spitzenkandidat

Die SPD setzt bei ihrer Liste auf eine Mischung aus bewährten Kräften, die zum Teil bereits seit mehr als einer Periode im Verbandsgemeinderat aktiv sind, und jungen Kandidaten. Mit 23 Jahren ist Philipp Scheller der jüngste von ihnen. Der SPD-Gemeindeverbandsvorsitzende Andreas Peiser erläuterte, dass man sich im Vorfeld intensiv Gedanken über die Liste gemacht habe. Spitzenkandidat ist der Heltersberger Bürgermeister Ralf Mohrhardt. Erfreulich aus Sicht von Peiser und Spitzer ist es, dass es gelungen sei, sehr viele Frauen für eine Kandidatur zu bewegen. Elf der 28 Kandidaten sind Frauen, Vanessa Dommasch aus Waldfischbach-Burgalben auf Position sechs hat den höchsten Listenplatz.

Liste

1. Ralf Mohrhardt (Heltersberg), 2. Thomas Warth (Hermersberg), 3. Andreas Peiser (Waldfischbach-Burgalben), 4. Mike Mangold (Höheinöd), 5. Dominik Klingel (Schmalenberg), 6. Vanessa Dommasch (Waldfischbach-Burgalben), 7. Carmen Stemler (Horbach), 8. Marianne von Hagen-Baralt (Steinalben), 9. Jürgen Schmalenberger (Waldfischbach-Burgalben), 10. Silke Link (Heltersberg), 11. Max Gessner (Höheinöd), 12. Eva Gabriel (Waldfischbach-Burgalben), 13. Monika Karst (Hermersberg), 14. Philipp Scheller (Waldfischbach-Burgalben), 15. Reiner Stucky (Heltersberg), 16. Lisa Mootz (Waldfischbach-Burgalben), 17. Michaela Knerr (Höheinöd), 18. Volker Laudemann, (Waldfischbach-Burgalben), 19. Petra Ziegler (Hermersberg), 20. Gerd Hensel (Schmalenberg), 21. Ute Kirsch (Waldfischbach-Burgalben), 22. Marc Sadowski (Heltersberg), 23. Oliver Käfer (Waldfischbach-Burgalben), 24. Thomas Stegner (Hermersberg), 25. Thomas Sauther (Heltersberg), 26. Friedolin Deppert (Hermersberg), 27. Anna Silvia Henne (Waldfischbach-Burgalben), 28. Jochen Werle (Hermersberg); Ersatzkandidaten: Klaus-Peter Hammer (Waldfischbach-Burgalben) und Andrea Schwarzer (Hermersberg).