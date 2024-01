Seit 2. Januar hat die Verbandsgemeinde Rodalben eine neue Gemeindeschwester plus. Petra Jung, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit langjähriger Berufserfahrung, ist Nachfolgerin von Lisa Bieber, die seit Mai 2021 diese Aufgabe ausfüllte. Bieber war in gleicher Funktion zur Stadt Pirmasens gewechselt.

In enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis Südwestpfalz und der Gemeindeschwester plus Gabriele Kolb betreut Petra Jung Seniorinnen und Senioren der Verbandsgemeinde Rodalben und der Verbandsgemeinde Hauenstein. Jung bietet Hausbesuche an, sie kennt Möglichkeiten, die den Alltag älterer Menschen erleichtern und informiert über Begegnungsmöglichkeiten, Bewegungsangebote oder Veranstaltungen. Die Gemeindeschwester plus steht bei Fragen zu Themen wie Pflege, Ernährung, Gesundheit und Mobilität zur Verfügung und stellt entsprechende Kontakte her. Bei Pflegebedürftigkeit vermittelt sie an den zuständigen Pflegestützpunkt. Das Angebot ist für ältere Menschen kostenlos und wird aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz gefördert.

Kontakt

Telefon 0157 80575059 (vormittags), E-Mail: gemeindeschwesterplus@rodalben.de.