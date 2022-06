Als am späten Freitagnachmittag in Trulbens Ortszentrum nach siebenjähriger Planungs- und Umbauzeit die Einweihung der Trualbhalle zur multifunktionalen Gemeinbedarfseinrichtung stattfand, stand allen Beteiligten die Freude über das gelungene Werk ins Gesicht geschrieben. Fast 1,3 Millionen Euro sind seit 2018 verplant und verbaut worden.

Bei der Einweihung am Freitag überwog in Trulben das beglückende Gefühl, dass beim Umbau der Trualbhalle innerhalb von vier Jahren die geplanten Kosten nur um etwa 1,7 Prozent oder rund 22.000 Euro überschritten wurden. „Bei der Preissteigerung, die wir im Bausektor von 2018 bis heute erleben, ist das eine beachtliche Leistung“, befand Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld.

Etwas mehr als 40 Jahre nach dem Bau der Trualbhalle und ihrer ersten Einweihung gab es abermals eine Feier – etwas später als ursprünglich vorgesehen, was aber einer langen Planungs- und Umbauzeit geschuldet war. „Durch das teuerste Projekt in den zurückliegenden Jahrzehnten ist es uns gelungen, viele Funktionen der Ortsgemeinde an dem zentralen Platz in der Ortsmitte zu konzentrieren. Zur eigentlichen Halle mit sportlicher, kultureller und gastronomischer Nutzungsmöglichkeit sind der Bauhof der Ortsgemeinde sowie der Ratssaal hinzugekommen. Das Bürgermeisterbüro war in der Vergangenheit schon einmal hier angesiedelt und ist jetzt wieder zurückgekehrt“, sagte Hatzfeld. Er blickte auf den langen Weg vom Grundsatzbeschluss des Gemeinderates im März 2016 bis zur Einweihung im Juni 2022. 60 Prozent der Baukosten von rund 1,3 Millionen Euro wurden über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums gefördert, in Summe waren das 756.000 Euro.

„Zeremonienmeister“ könnte Buch schreiben

Hatzfeld dankte Architekt Andreas Schmitt aus Mehlingen, dem Bauleiter und „Zeremonienmeister an der Baustelle“, sowie dessen Mitarbeiterin Stefanie Schneider, die die Fäden im Hintergrund immer fest im Griff hatte. Dank galt dem zweiten Beigeordneten Rolf Fischer vom Hochstellerhof, der von Beginn an bei nahezu allen Baubesprechungen dabei war. Für die Verwaltung dankte er stellvertretend Martin Kuntz und letztlich auch Gemeindearbeiter Michael Pfeifer

Nach der Fertigstellung des Gemeinbedarfzentrums soll es weitergehen mit der Gestaltung des Dorfmittelpunktes. Die nächsten Schritte stünden laut Hatzfeld bereits bevor. Im Haushalt seien Mittel vorgesehen, um den Spielplatz zu modernisieren und zu erweitern. Dass die Anschaffung eines Sonnensegels aus dem Regionalbudget gefördert wird, war eine frohe Botschaft, die Hatzfeld am Freitag verkünden konnte. Auf dem neben der Trualbhalle liegenden Wiesengrundstück soll ein Bolzplatz entstehen.

Weber: Mühe hat sich gelohnt

Architekt Andreas Schmitt sagte, dass er über den Umbau der Trualbhalle ein Buch schreiben könnte: „Sechs Jahre war der Weg bei den Ämtern und Behörden, während wir nur ein Jahr gebaut haben.“ Das Geschaffene sei ein Werk von vielen fleißigen Händen und klugen Köpfen. „Ihr wart alle klasse. Es ist was dabei herausgekommen“, sagte Schmitt.

„Die ganze Mühe und die Kosten haben sich wirklich gelohnt. Ich beglückwünsche Sie zu dieser tollen Einrichtung“, sagte Verbandsbürgermeister Klaus Weber nach einem Rundgang. Es sei eine geeignete, zeitgemäße Infrastruktureinrichtung in zentraler Ortslage geschaffen worden, die der Bürgerschaft Trulbens, den örtlichen Vereinen und den Organisationen für eine Vielzahl von Aktivitäten und Festivitäten zur Verfügung gestellt wird und von diesen intensiv genutzt werden kann. Die Einrichtung müsse nun mit Leben gefüllt werden.

Hohe Förderung

Fast 1,3 Millionen Euro Kosten seien kein Pappenstiel, doch außergewöhnlich sei in heutiger Zeit der Zuschuss von 60 Prozent für die Gemeinde, bemerkte Weber. Für die Zukunftsfähigkeit einer Gemeinde seien Einrichtungen wie die multifunktionale Gemeinbedarfseinrichtung sehr wichtig. Dadurch würden Gemeinden attraktiv bleiben und ihre zukünftige Entwicklung sichern. Weber abschließend: „Es wurde etwas Tolles geschaffen, das Ihnen hier in Trulben einen großen Nutzen bringt.“

Der Musikverein Trulben musizierte im Schatten, die Festgäste flüchteten vor der Hitze des Freitags in die kühlere Trualbhalle. Foto: Bernd Danner

Während die Besucher die Gelegenheit zum Rundgang nutzten, spielte der Musikverein Trulben unter Leitung von Michael Wafzig auf dem Festplatz. Die Musiker hatten im Bereich des Spielplatzes das einzige schattige Plätzchen gefunden, von dem aus sie rund zwei Stunden musizierten.