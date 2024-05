Im Zweibrücker Land ist die Solarpark-Firma Prokon keine Unbekannte. Nun will der Projektierer aus Itzehoe zwischen Hornbach und Altheim eine weitere Anlage bauen.

Dem Grundsatzentscheid, dass Prokon die knapp 6,5 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage bauen darf, hat der Hornbacher Stadtrat mehrheitlich zugestimmt. Nun liege der Spielball erstmal wieder bei dem Projektierer, der das Vorhaben planen müsse, sagte Stadtbürgermeister Reiner Hohn. Die Fläche, auf der der Solarpark gebaut werden soll, gehört laut Hohn einer Privatperson. Pachteinnahmen für die Stadt werde es also nicht geben. Jedoch erhalte sie eine Beteiligung von 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde Strom.

Das bedeutet, aufs Jahr gerechnet, Einnahmen in Höhe von 13.000 Euro. Der Vorteil: Diese sind nicht umlagepflichtig, bleiben also voll und ganz in der Gemeinde und können nach Belieben ausgegeben werden. Wann der Solarpark gebaut wird und in Betrieb geht, steht noch nicht fest.