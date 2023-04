Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Freundinnen Jessica Kammerer und Simone Metzger verbrachten die letzten Stunden des Jahres 2022 eher ungewöhnlich. Sie nahmen den 45 Kilometer langen Rodalber Felsenweg kurz vor dem Jahreswechsel unter die Füße.

„Dinner for two“ könnte man die außergewöhnliche Silvestertour von Jessica Kammerer und Simone Metzger bezeichnen. Die beiden Frauen sind am Silvestermittag am Rodalber Bruderfelsen