Am 23. Dezember gab es für Klaus Buchholz ein unerfreuliches, vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Seitdem funktionieren weder Internet noch Telefon. Was am Ende sogar Rettungsaktionen gefährdet.

Seit Weihnachten gibt es in der Talstraße eine Baugrube, in der sich nichts tut. Außer, wenn es reinregnet. Sie wurde geöffnet, um Bürger wieder mit Internet und Telefon zu verbinden.