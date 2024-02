Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Schuhhändler Schuh-Welt in Waldfischbach-Burgalben ist in finanziellen Schwierigkeiten. Um eine Insolvenz abzuwenden, hat das Unternehmen mit zehn Filialen im Südwesten Deutschlands beim Amtsgericht Pirmasens ein Restrukturierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt.

Wie das auf der Moschelmühle an der B270 beheimatete Unternehmen am Freitag mitteilte, habe das Amtsgericht dem Antrag auf Restrukturierung entsprochen und das vorläufige Verfahren angeordnet. Während