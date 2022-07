Läuft alles nach Plan, dann könnte bereits im kommenden Jahr mit dem Glasfaser-Ausbau in Bottenbach gestartet werden. Den ersten Schritt hat die Gemeinde nun am Mittwochabend getan, im Herbst soll das Projekt anlaufen.

Die Internetfirma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) ist im Landkreis alles andere als unbekannt. Die Firma, die ein Zusammenschluss aus dem Unternehmen Telefónica und Allianz-Versicherung ist, will im gesamten Landkreis turboschnelles Internet verlegen, in Contwig und Stambach liegen die Kabel bereits. Das Projekt in Bottenbach stellte am Mittwochabend Hilmar Mollo vor, er arbeitet im Marketing bei der Firma „Fiber to the People“.

Generell, so Molle, will die UGG so viele Dörfer wie möglich mit Glasfaser-Internet versorgen und dabei ein eigenes Netz im gesamten Landkreis aufbauen. Dazu würden dann auch „Daten-Autoahnen“ in Nord-Süd- und West-Ost-Richtung gebaut. Für die UGG wird die Angelegenheit finanziell umso interessanter, je mehr Dörfer und Häuser an das Glasfaser-Netz angeschlossen werden. Zum Vergleich: Nur der Ausbau Bottenbachs mit Glasfaserinternet kostet laut Mollo einen zweistelligen Millionenbetrag. Der Anreiz: Auf Bottenbach und alle anderen Dörfer kommen keine Kosten zu, denn die UGG finanziert sich mit der späteren Vermarktung des Glasfaser-Netzes. Im Klartext heißt das, dass jeder Internetkunde mit seinem Vertrag automatisch die Leitungen im Boden mitbezahlt – an sich nichts Besonderes, so Molle. Ebenso wichtig: Welcher Internetanbieter auf dem UGG-Netz funkt, sei egal. Stand heute arbeitet die UGG mit O2 zusammen, sollte die Telekom, Inexio oder ein anderer Anbieter über das UGG-Glasfaser sein Internet verteilen wollen, sei das aber kein Problem. Mollo vergleicht dieses Prinzip mit der Stromversorgung: Auch hier gibt es ein Netz, die Kunden können jedoch frei ihren Anbieter wählen.

Im Herbst soll es die erste Infoveranstaltung geben

Ein Glasfaser-Anschluss zu Hause bringe laut Mollo jedoch nicht nur schnelles Internet ins Haus. Auch der Grundstücks- und Immobilienwert werde dadurch gesteigert. Für viele Familien sei zudem bei Neubaugebieten auf dem Land eine schnelle Internetversorgung ein Hauptkriterium, ob sie baut oder nicht. Und auch für Gewerbegebiete sei ein Glasfaseranschluss ausschlaggebend, der Bedarf an schneller Internetversorgung steige stetig.

Läuft alles nach Plan, soll im Herbst die erste Infoveranstaltung zum Thema Glasfaser-Ausbau in Bottenbach abgehalten werden. Danach geht es in den Wintermonaten an die Planung, ab Frühjahr 2023 könnten dann die ersten Kabel in den Straßen des Dorfes verlegt werden. Mollo geht davon aus, dass die Ausbauzeit in Bottenbach zwischen sechs und neun Monaten dauern wird.