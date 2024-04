Warum 2023 für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ein gutes Jahr war, erklärte Bürgermeister Björn Bernhard am Sonntagmorgen beim Frühlingsempfang.

Den berühmten bunten Strauß an Themen, passend zum Frühling, präsentierte Bürgermeister Björn Bernhard am Sonntagmorgen in der Hornbacher Pirminiushalle den rund 250 Teilnehmern beim zweiten Frühlingsempfang der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Von Investitionen in die Feuerwehren über Kindergarten bis zum energetischen Quartierskonzept und der Ehrung langjähriger Ehrenamtlicher reichte das kurzweilige Programm, das Bernhard mit Bildern unterlegte und das den Anwesenden nicht nur Einblick gab in bereits Geleistetes, sondern auch in anstehende Vorhaben. Mit dem Frühjahrsempfang zeigt sich die Verwaltung als Verwaltung zum Anfassen und lässt die Besucher direkt teilnehmen an ihrer Arbeit.

Schulleiterinnen und Schulleiter, Feuerwehrleute, Kommunalpolitiker und Vereinsvertreter, Parteirepräsentanten und auch der eine oder andere Vertreter französischer Orte waren gekommen. „Für uns als Verbandsgemeinde war 2023 ein gutes Jahr“, sagte Björn Bernhard. Er lobte den ersten Frühlingsempfang im vergangenen Jahr, auch das Dellfelder Landfrauenfest, das mit dem 50. Jubiläum der Verbandsgemeinde zusammenfiel und als Streetfood-Festival gestaltet war. Im Oktober habe man sich gewagt, mit dem Kinderliedermacher Volker Rosin in Dietrichingen einen neuen Weg beim Festival Euroclassic einzuschlagen, dem der Erfolg Recht gegeben habe. Den Fuhrpark der Verbandsgemeinde habe man auf Elektrofahrzeuge umgestellt.

Schulsanierungen belasten den Haushalt

Positiv bewertete Bernhard die Übernahme der Personalträgerschaft für Kindergärten durch die Verbandsgemeinde. „Es läuft noch nicht alles rund“, gab er zu, sah das Projekt mit über 170 neuen Kolleginnen und Kollegen aber auf gutem Weg. Die anstehenden Schulsanierungen allerdings würden den Haushalt der Verbandsgemeinde enorm belasten , weil ein großer Investitionsstau bestehe. In der Grundschule Dellfeld sei man mit dem Angebot des digitalen Sportunterrichts Vorreiter.

Der Verbandsbürgermeister nannte die neue Energiegesellschaft, die mit dem Ziel gestartet sei, die eigenen Gebäude mit Photovoltaikanlagen auszustatten und langfristig den eigenen Bürgern nicht nur eine Beteiligung, sondern auch einen Bürgerstromtarif anbieten zu können. Als „wichtigen Baustein für das Gelingen der Wärmewende und der Klimaneutralität“ bezeichnete er die kommunale Wärmeplanung. Hier habe sich besonders der Beigeordnete Bernd Hofer stark eingebracht.

Björn Bernhard zeichnete (von links) die Turnerin Jill Grunder, Jürgen Hüther, Ruth Stegner, Karl Baqué, und Nikki Gebhardt aus. Foto: Moschel

Als Meilenstein bezeichnete Bernhard die Parkklinik Hornbach, in die die Geschäftsführer mehr als 20 Millionen Euro investieren und die vermutlich noch in diesem Jahr mit 75 Behandlungsplätzen eröffnen wird. In Bechhofen war vergangene Woche Spatenstich für eine Seniorenresidenz der Firma Römerhaus mit 100 Betten. Die geplante Aufstockung des Verwaltungsgebäudes in der Landauer Straße und der Verbandsgemeindewerke in Contwig nannte Björn Bernhard in seinem Ausblick als Themen ebenso wie das Car-Sharing und das Radverkehrskonzept des Kreises, das die Verbandsgemeinde umsetzen wolle.

Ehrungen für langjährigen Einsatz

Bernhard verabschiedete mit Reiner Hohn aus Hornbach und Gunter Veith aus Walshausen zwei langjährige Ortsbürgermeister, die angekündigt hatten, bei der Kommunalwahl im Juni nicht erneut anzutreten. Zudem ehrte er langjährige Ehrenamtliche und die Turnerin Jill Grunder aus Dellfeld, die gerade RHEINPFALZ-Sportlerin des Jahres 2023 geworden war. Präsente erhielten auch Nikki Gebhardt aus Althornbach, der sich im Turnverein engagiert, Wilfried Wolf aus Dietrichingen, der sich unter anderem um die Instandhaltung der Wirtschaftswege kümmert, Ruth Stegner aus Dietrichingen, die als Eventplanerin jedes Fest in Dietrichingen mitorganisiert. In Abwesenheit zeichnete Bernhard den erkrankten Käshofer Ortsbürgermeister Egon Gilbert, Ludger Grünfelder und Richard Neumayer aus Kleinsteinhausen aus, die sich seit Jahren engagieren. Anwesend waren Jürgen Hüther aus Großsteinhausen, der bei fast jedem Arbeitseinsatz dabei ist, und Karl Baqué, der seit Jahrzehnten seine Freizeit für den SV Großsteinhausen opfert.