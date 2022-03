Klaus Falk, ehemaliger Bürgermeister von Riedelberg, ist Ende Februar nach langer Krankheit verstorben. Die Urne wird am Donnerstag, 17. März, beigesetzt.

Klaus Falk war von 2004 bis 2009 eine Legislaturperiode lang Ortsbürgermeister in Riedelberg. Der 1944 geborene und parteilose Kommunalpolitiker war zuvor seit Juli 1994 zwei Perioden lang Mitglied im Ortsgemeinderat, bevor er als Nachfolger von Martin Krämer zum Bürgermeister bestimmt wurde. Ortsbürgermeister war er von Juli 2004 bis Juni 2009.

„Klaus Falk hatte ein ausgeglichenes, ruhiges und freundliches Wesen. Er war sehr hilfsbereit“, erinnert sich der heutige Ortschef Christian Schwarz. Sein Amt habe er gerne und mit Würde ausgefüllt. Dennoch wollte er nach fünf Jahren nicht noch einmal antreten, und so wurde sein Vorgänger Martin Krämer 2009 noch einmal sein Nachfolger.

Passionierter Fotograf mit geschultem Auge

Zudem habe Klaus Falk gerne fotografiert und habe ein Auge für tolle Motive gehabt, sagt Schwarz. „Er hat auch historisch bedeutsame Motive im Ort und drumherum abgelichtet und hatte ein großes Fotoarchiv“, weiß Schwarz zu berichten.

Klaus Falk, der im Alter von 78 Jahren am 28. Februar verstarb, war Familienmensch und wurde laut Schwarz in den vergangenen Jahren im Kreise seiner Familie gepflegt. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 17. März, um 14 Uhr auf dem Riedelberger Friedhof statt.