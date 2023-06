Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es wirkt schon spektakulär, was sich derzeit in der Waldfischbacher Straße in Leimen abspielt. Aus einem Korb heraus, der am Ausleger eines Mobilkrans hängt, reparieren Arbeiter das Turmdach der Sankt-Katharina-Kirche.

Der achteckige Kirchturm der katholischen Kirche Sankt Katharina in der Waldfischbacher Straße ist mit seiner Gesamthöhe von 42,50 Metern (Turm, Turmhelm, Kreuz und Wetterhahn) der höchste