Zum wiederholten Mal stellten sich Betriebe aus der Südwestpfalz den kritischen Blicken der Juroren bei der Nachzertifizierung als „Qualitätsgastgeber wanderbares Deutschland“.

Am Montag überreichte Landrätin Susanne Ganster die begehrte Urkunde des Deutschen Wanderverbandes an sechs Unterkünfte im Landkreis und der Stadt Pirmasens, die alle Kriterien erneut erfüllen konnten und nun für weitere drei Jahre unter Beweis stellen können, dass sie insbesondere den Bedürfnissen von Wanderern Rechnung tragen.

31 Betriebe in der Pfalz, davon elf in der hiesigen Region, seien mittlerweile zertifiziert – eine Zahl, die stolz mache, so Ganster. Besonders erfreulich sei, dass sich viele Verbandsgemeinden „unglaublich aktiv“ gezeigt und in Sachen Wandern „enorm aufgeholt“ hätten. Die ausgezeichneten Gastgeber, die den Aufwand nicht gescheut hätten, lobte sie als „Aushängeschilder“. Sie hofft auf Nachahmer. Der Nachzertifizierung stellten sich erfolgreich die Ferienwohnung Wick (Pirmasens), das Landhaus „Am Wiesengrund“ (Merzalben), Bold’s Hotel-Restaurant „Zum grünen Kranz“ (Rodalben), das Hotel-Restaurant „Zum Schwan“ (Waldfischbach-Burgalben), das Hotel-Restaurant Kupper (Eppenbrunn) und das Hotel Felsengarten (Bruchweiler-Bärenbach).