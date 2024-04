Paul Bastian vom DRK-Ortsverband Dahner Felsenland ist mit Herzblut dabei. Egal ob es um die Organisation der Blutspende-Aktionen, die Betreuung von Großveranstaltungen oder den Rettungswagen geht – der stellvertretende Vorsitzende wirkt in allen Bereichen mit. Das wissen auch seine Kollegen zu schätzen.

Die Mitglieder des Ortsverbands Dahner Felsenland des Deutschen Roten Kreuzes nennen ihn „den Alleskönner“. Michael Zwick, der Vorsitzende des Ortsverbands, bezeichnet seinen Stellvertreter als „das Gesicht des örtlichen Roten Kreuzes“.

Es gibt beim Ortsverein Dahner Felsenland kaum einen Bereich, den Bastian nicht bedienen kann: Er verfügt über eine Ausbildung zum Rettungsassistenten. Bei den regelmäßig stattfindenden Blutspende-Terminen ist er der Organisator. Wenn im Dahner Tal Großveranstaltungen anstehen, kümmert er sich mit seinem Team davor und währenddessen um die Koordination der Rettungskräfte. Aber auch bei kleineren Veranstaltungen bietet der Ortsverein Sanitätsdienste an, die Bastian organisiert. Während der Pandemie betrieb der Ortsverband ein Corona-Testzentrum in der Nähe der Dahner Grundschule. Auch hier war Bastian federführend, ebenso wie bei der Organisation von internen Schulungen sowie der Durchführung von Erste-Hilfe-Kursen.

Eigener Rettungswagen in Bereitschaft

Zusätzlich zu den freiwilligen Einsatzkräften verfügt der DRK-Ortsverein über einen voll ausgerüsteten Rettungswagen, dessen Kosten der Ortsverband trägt. Dieser kommt immer dann zum Einsatz, wenn die zwei Rettungswagen der Rettungswache in Bundenthal schon im Einsatz sind und ein weiterer Notfall eintritt. Auch das will koordiniert und organisiert sein: Dazu gehören die regelmäßigen Überprüfungen der technischen Einrichtungen des Rettungswagens sowie die Vorhaltung des Personals für den Wagen und die Bereitschaft sowie die Alarmierungswege. Dabei hat Bastian die Fäden fest in der Hand.

Auch für die Installation von öffentlichen automatischen externen Defibrillatoren setzt er sich sein und sammelt Spendengelder für deren Finanzierung. „In einer Region, in der die Wege zum nächsten Krankenhaus recht weit sind, halte ich solche Geräte für lebenswichtig“, sagt Bastian. Der gebürtige Petersbächler und heute in Dahn lebende Bastian arbeitete viele Jahre bei Mercedes-Benz in Wörth. Seit er in Rente ist, kümmert er sich noch intensiver um den DRK-Ortsverband.