Eine Liste mit Straßen, die in den kommenden Jahren saniert werden sollen, hat Contwigs Bauausschuss aufgestellt. Welche tatsächlich ausgebaut werden und wie hoch die Straßenbeiträge ausfallen, soll sich bald entscheiden.

Wie immer sollen laut Contwigs Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette fünf Ausbau-Maßnahmen eingereicht werden, die dann im neuen Ausbauprogramm zwischen 2025 und 2029 realisiert werden. Der Bauausschuss hat auf seiner Ausbauliste die Schillerstraße samt Stutenstück, ein Teilstück der Fröhnstraße, die Feldstraße, die Straße Am Höfchen, die kleine Bergstraße sowie die Gehwege in der Landauer Straße, sprich die Stambacher Ortsdurchfahrt, notiert. Ob tatsächlich all diese Straßen in den kommenden vier Jahren saniert werden, ist laut Brinette noch nicht geklärt. Der Gemeinderat wird sich in seiner Sitzung am Donnerstag des Vorhabens noch mal annehmen. Dann geht es auch um die Frage, wie hoch die Straßenbeiträge ausfallen werden. Brinette betont, dass die Beiträge nicht allzu hoch ausfallen sollen, um die Geldbeutel der Contwiger möglichst zu schonen.