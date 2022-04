Ende Juni soll die Erschließung von zehn neuen Bauplätzen im Maßweiler Griesweg fertig sein. Dann, so Bürgermeister Herbert Semmet, könnte mit dem Hausbau begonnen werden. Baufortschritte gibt es indes auch am anderen Ende von Maßweiler.

Von den zehn neuen Bauplätzen im Maßweiler Griesweg sind sechs vermarktet, sagte Semmet zur RHEINPFALZ. Die Grundstückskäufer wollen laut dem Bürgermeister selbst bauen. Ob jedoch so schnell alle Grundstücke bebaut werden, lässt Semmet angesichts der explodierenden Preise am Bau offen. Damit die zehn neuen Bauplätze zukunftssicher in Sachen Digitalisierung aufgestellt sind, werden bereits bei der Erschließung Glasfaserkabel im Boden verlegt. Falls das Internet im Dorf ausgebaut wird, muss dann die neue Straße nicht gleich wieder aufgerissen werden.

Apropos Glasfaser-Internet: Die Münchner Firma „Unsere Grüne Glasfaser (UGG)“ will auch Maßweiler ausbauen. Das Dorf reiht sich damit in eine inzwischen lange Liste an Gemeinden im Kreis ein, die die UGG mit Glasfaser-Internet versorgen will: darunter sind Contwig, Bottenbach, Kleinsteinhausen, Reifenberg, Walshausen und Rieschweiler-Mühlbach. Nun soll nach Semmets Angaben eine Absichtserklärung seitens der Gemeinde unterschrieben werden, damit die UGG Maßweiler ausbauen darf. Die UGG macht das übrigens in Eigenregie, übernimmt auch die Kosten. Der Absichtserklärung, so Semmet, müsse dann noch die Landrätin zustimmen. Dann stehe dem Glasfaserausbau nichts mehr im Weg.

Glasfaser lockt junge Bauwillige an

Maßweilers Bürgermeister ist von dem Angebot der UGG hellauf begeistert. „Die ruft man an, die gehen ans Telefon und machen was“, lobt Semmet die Münchner Firma. Die beiden anderen Internetanbieter Telekom und Inexio hätten sich laut Semmet hingegen geziert, Maßweilers Internet auszubauen. Wer schlussendlich die Glasfaserkabel verlegt, ist Semmet egal. „Tatsache ist aber, dass wir das Netz brauchen“, sagt der Bürgermeister. Vor allem junge Leute, die im Dorf bauen wollen, fragten laut Semmet immer zwei Fragen: Wie ist es um den Kindergarten bestellt und gibt es Glasfaser-Internet. Semmet schlussfolgert daraus, dass das Turbo-Netz das Dorf aufwertet und attraktiver macht.

Waldstraße ist bald fertig

Das letzte Teilstück der Waldstraße soll in etwa vier Wochen fertiggestellt werden. Mit dem Bau des Kreisels in der Maßweiler Ortsmitte wurde auch die Waldstraße erneuert. Problem: Den Kreiselbau und die Sanierung der Ortsdurchfahrt bezahlte der LBM. Für die Waldstraße müssen jedoch die Anlieger blechen.

Maßweiler hat bislang keine wiederkehrenden Straßenbeiträge eingeführt. Laut Semmet muss jedoch ab 2025 jeder Straßenausbau damit bezahlt werden. Die Waldstraße könne die letzte auszubauende Straße vor Einführung der Straßenbeiträge sein. Und die Anlieger der bald neuen Straße werden für die kommenden 20 Jahre von den wiederkehrenden Beiträgen befreit.