Die Lemberger Burgschänke wird vielleicht im zweiten Halbjahr wieder einen Pächter bekommen. Laut Bürgermeister Martin Niebuhr gebe es mehrere Interessenten für die Schänke. Derzeit laufen aber noch die Sanierungsarbeiten.

Die Gemeinde hat die Innenräume der Lemberger Burg neu gestrichen und die Fassade teilweise verputzen lassen. Vor der Kommunalwahl dürfte eine Verpachtung schwierig werden, findet Bürgermeister Martin Niebuhr, der zudem die neuen Pächter vor der Vertragsunterzeichnung genau beleuchten will. Der vorige Pächter hatte für viel Verdruss gesorgt, da er zur besten Zeit die Schänke geschlossen hielt und einem zweiten Betrieb im Waldhaus Starkenbrunnen den Vorzug gab. Außerdem hatte er diverse Umbauten vorgenommen, die teilweise mit dem Denkmalschutz kollidierten.

Und der wird auf der Burg ernstgenommen, wie der Mobilfunkkonzern Vodafone erfahren musste, der ohne Absprache ein Klimagerät an einer sensiblen Stelle errichtet hatte. Das Gerät muss dort weg, informierte Niebuhr in der Ratssitzung am Donnerstag. Vodafone muss das Gerät am alten Standort neu bauen.