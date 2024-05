Er ist ein Ehrenamtler der alten Schule und ein kommunalpolitisches Urgestein. Am Donnerstag wird Manfred Seibel aus der Burgstraße bei guter Gesundheit 80 Jahre jung.

Wenn es in Hauenstein jemanden gibt, den man mit dem oft strapazierten „Ehrenamtler aus Leidenschaft“ bezeichnen darf, dann ist dies ohne Zweifel „de Manner“ – wie sie ihn in Hauenstein alle nennen. Es ist schwierig, alle über viele Jahrzehnte währenden Ehrenämter aufzuzählen. In seinem geliebten Musikverein begann er vor 65 Jahren seine musikalische Ausbildung als Klarinettist. Wegen einer Fingerkrankheit kann er nicht mehr musizieren, hinter den Kulissen ist er aber immer noch vielfältig tätig. Seit fast 45 Jahren führt er die Vereinskasse.

Seibel blickt auch auf ein langes Sängerleben zurück. Jahre 1962 trat er mit 18 Jahren in den Männergesangverein ein, wo er eine feste Stütze im zweiten Tenor ist. Auch dort fehlte er nie, wenn es galt, den Verein nach innen und nach außen zu repräsentieren und jahrzehntelang Ehrenämter in der Führung zu bekleiden.

Bleibt noch der Fußball-Funktionär: Beim Sportclub war Manfred Seibel jahrzehntelang hinter den Kulissen aktiv und als „Organisationstalent“ vor allem in den Regionalligazeiten als Chef des Stadionwirtschaftsdienstes äußerst erfolgreich. Sechs Jahre fungierte er auch als Kassierer.

Konstruktiver und kritischer Geist

Und dann war ja noch die Kommunalpolitik, in der er in den letzten Jahrzehnten seine konstruktive und zuweilen auch kritische Handschrift hinterlassen hat: Vor 35 Jahren wurde das CDU-Mitglied nach einigem Zögern von der Kandidatur für den Gemeinderat überzeugt, und seitdem wurde er immer mit außerordentlichen Mehrheiten in das Gemeindegremium und auch in den Verbandsgemeinderat gewählt. Lange übte er das Amt des Beigeordneten in den kommunalen Gremien aus – darunter zehn Jahre als erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde – und gilt als einer der fundierten und kritischen Fahrensmänner der Hauensteiner Kommunalpolitik. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates wurde Manfred Seibel als mit Dank und Anerkennung verabschiedet.

Seinen Ehrentag verbringt er im Kreise seiner großen Familie mit Frau Ingrid, seinen drei Söhnen und Schwiegertöchtern und neun Enkelkindern im Bregenzer Wald.