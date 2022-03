Der Riedelberger Gemeinderat ist vom Vorhaben der Münchner Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG), das Dorf ans Turbo-Internet anzuschließen, nicht abgeneigt. Bürgermeister Christian Schwarz ist jedoch über manch Kontra-Stimmen wütend

„Hauptsache, man ist gegen jede Form der Modernisierung“, wettert Schwarz im RHEINPFALZ-Gespräch kurz nach der Sitzung. Sein Unmut äußert sich gegen einzelne Gemeinderatsmitglieder, die Kontraargumente gegen den Glasfaserausbau im Dorf vorbrachten − unter anderem, dass Riedelberger Senioren ja gar kein Glasfaser brauchen und sich daran stören könnten, wenn der Trottoir vor ihrem Haus aufgerissen wird.

Dennoch: Die Mehrheit des Riedelberger Rat will das Dorf ans Turbo-Internet angeschlossen sehen. Die Münchner UGG bietet das an – wie schon in Contwig, Stambach, Kleinsteinhausen, Maßweiler und anderen Dörfern im Kreis. In der kommenden Sitzung soll ein Beschluss gefasst werden, ob die UGG auch Riedelberg ausbauen darf.