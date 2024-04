Mit einem Großaufgebot wurde am Sonntagvormittag in Battweiler Müll gesammelt. Das Einsatzgebiet umfasste die gesamte Gemarkung.

Zu der vom Verein „Battweiler verbindet“ und der Feuerwehr organisierten Aktion hatten sich 44 Teilnehmer angemeldet, letztlich waren aber mehr als 50 Helfer am Start – erstmals auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Zum Abtransport des Unrats aus dem Gelände standen zwei Quads mit Anhängern zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Menge des eingesammelten Mülls etwa halbiert, berichten Sabine Zimmer vom Verein „Battweiler verbindet“ und Christian Klück von der Feuerwehr. Die aus dem Auto geworfenen und in der Natur entsorgten Fast-Food-Verpackungen neben der K76 gebe es zwar immer noch, doch nicht mehr so zahlreich.

Immer wieder wird auch Müll in einer Klamm südlich der Kläranlage entsorgt. Dort hatten einst die Battweilerer ihren Hausmüll deponiert. Manches gelangt aber auch unabsichtlich in die Umwelt – von Autos abfallende Teile oder vom Wind weggewehte Gelbe Säcke. (Negative) Höhepunkte der Aktion waren eine Stereoanlage, ein Bügeleisen und 208 leere Fläschchen Magenbitter, die jemand auf der Battweiler Höhe im Naturschutzgebiet bei den Küchenschellen in den Hecken entsorgt hatte. Am Feuerwehrhaus wurde der gesammelte Müll auf einen größeren Anhänger verladen.