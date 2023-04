Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer vom Bahnhof in Waldfischbach-Burgalben an die Brücke laufen will, an der die Ortsteile Waldfischbach und Burgalben zusammenkommen, der muss nicht mehr durch die stark befahrene Hauptstraße laufen: Das Mittelstück des Moosalbwanderweges, das die Brücke über die Moosalbe und den Bahnhof verbindet, ist fertiggestellt.

Wer sich über den Namen wundert: Moosalbe heißt das Gewässer offiziell. Umgangssprachlich hat der Bach den letzten Buchstaben im Namen längst verloren, heißt schlicht