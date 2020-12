„Der Tod von Marlene Burgey ist ein sehr großer Verlust für die Gemeinde sowie die Bürgerinnen und Bürger von Großsteinhausen“, sagt Bürgermeister Volker Schmitt. Sie habe immer ein offenes Ohr für alle Angelegenheiten gehabt und den Kindergarten geprägt.

Marlene Burgey war 25 Jahre im Großsteinhausener Bewegungskindergarten tätig. Die letzten zehn Jahre leitete sie ihn. „Sie hat ihm ihren Stempel aufgedrückt. In allem war sie sehr gut“, lobt Bürgermeister Volker Schmitt die Erzieherin. Sie sei sehr naturverbunden gewesen. Dies sehe man an ihren letzten Projekten wie der Bienenaktion und dem Eintauchen in die Landwirtschaft im Rahmen des Kartoffelanbaus. Durch Burgey sei der Kindergarten in der Region richtig bekannt geworden.

Marlene Burgey war 56 Jahre alt, wohnte in Kleinsteinhausen und hinterlässt ihren Mann zwei erwachsene Kinder.

Besondere Bilder

Eines ihrer Hobbys waren Gedanken-Bilder für besondere Augenblicke und besondere Menschen. „Und immer wieder sind es die unzähligen Begegnungen in der Natur, all die vielen unscheinbaren Schätze draußen, die mich inspirieren und meiner Phantasie Nahrung geben. Das Stückchen Rinde, eine Samenhülle, ein Blattgerüst auf dem Waldboden entlocken mir innere Bilder, kombiniert mit der Freude am Gestalten, daran, Gedanken in Bilder zu fassen – Gedanken:Bilder“, ist von ihr auf der Internet-Seite ihres Ateliers zu lesen.