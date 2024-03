Der Anbau an die Kindertagesstätte soll zwischen 400.000 und 500.000 Euro kosten. Mit der Maßnahme will Ortsbürgermeister Christian Schwarz die Gemeinde und das Gebäude für die Zukunft wappnen.

Wie genau ein Anbau an den Kindergarten realisiert werden kann, wurde in der Vergangenheit im Ortsgemeinderat häufig diskutiert. Zunächst wurde ein Anbau an der Rückseite des Gebäudes diskutiert, jetzt ist eine Erweiterung an der linken Gebäudeseite geplant. Zusätzliche Kita-Plätze kommen durch den Anbau nicht dazu, sagte Ortsbürgermeister Christian Schwarz. Die drei bis vier zusätzlichen Räume werden im Betrieb dennoch dringend benötigt, betonte er. „Ich gehe derzeit nicht von einer Geburtenexplosion im Dorf aus.“ Sollte der Bedarf an Kita-Plätzen im Ort dennoch plötzlich steigen, könnte ein zusätzlicher Container übergangsweise für Platz sorgen.

Noch stecken die Anbau-Pläne in den Kinderschuhen. Der Gemeinderat ist über das Vorhaben informiert. Ebenso gab es Gespräche mit dem Landesjugendamt sowie mit der Kreis- und Verbandsgemeindeverwaltung. Als Nächstes steht ein runder Tisch mit den Erzieherinnen an, und die Eltern der Kita-Kinder sollen einbezogen werden, schilderte Schwarz.

Gesichert ist bereits die Finanzierung. Weil mit dem Anbau keine neuen Plätze geschaffen werden, gibt es auch keine Förderung von Kreis und Land. Die Kosten für die Erweiterung in Höhe von 400.000 bis 500.000 Euro sind laut Schwarz im Haushalt eingestellt. „Das war von Anfang an meine Devise: Ich will etwas machen, was wir vom Ortsbudget bezahlen können.“ Auf Fördergeld wolle er dabei nicht angewiesen sein.