MASSWEILER. Eigentlich gibt es den SPD-Ortsverein Maßweiler schon seit 52 Jahren, trotzdem feierte man am Sonntag im Gemeindesaal der evangelischen Kirche das 50-jährige Bestehen.Wie Else Semmet und Friedrich Moschel, Gründungsmitglied und ehemaliger Gemeindesekretär, der aus Bad Neuenahr-Ahrweiler anreiste, in ihren historischen Exkursionen darstellten, war für die Gründung des SPD Maßweiler ein Schulstreit Ende der 60er Jahre ausschlaggebend. Man wollte beenden, woran die Geistlichkeit und der konservative Landrat festhielten: die konfessionelle Trennung der Maßweiler Schüler. Dazu bedurfte es eines Schulneubaus. Beides wurde anschließend umgesetzt. Die SPD stellte seither dreimal den Bürgermeister im Dorf.

Der frühere Ministerpräsident Kurt Beck mahnte in seiner Festrede an, die Demokratie von unten nicht zu vernachlässigen. Die Zeit vor und nach der Bundestagswahl verglich er mit einer Berg- und Talfahrt, die mit dem Sieg der SPD endete, obwohl „im Sommer kein Hund ein Stück Brot von uns genommen hätte“. Die laufenden Koalitionsverhandlungen zeigten, wie wichtig es sei, Kompromisse einzugehen. „Wenn man die 100 Meter nicht erreicht, dann sind 60 Meter besser, als stehenzubleiben“.

Mit dem Vorsitzenden des Ortsvereins Christof Schwarz zusammen, ehrte Beck anschließend die langjährigen Mitglieder. Geehrt wurden: Willi Oster, Sascha Wolf (10 Jahre), Willi Hoffmann, Jürgen Gundacker (15 Jahre), Manfred Bossert (20 Jahre), Günther Wolf, Karl-Otto Süs, Linda Müller, Egon Bischof (25 Jahre und silberne Ehrennadel), Karl-Jürgen Schwaderer, Heinz Carbon, Gerd Walch, Jürgen Herzog, Jürgen Schmitt (30 Jahre), Else Semmet (45 Jahre) und Gründungsmitglied Ernst Eger (50 Jahre und goldene Ehrennadel). Else Semmet und Ernst Eger erhielten zusätzlich die Ehrenmitgliedschaft. Friedrich Moschel erhielt eine Auszeichnung für besonderen ehrenamtlichen Einsatz.