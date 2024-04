In Bottenbach gibt es einen neuen Handwerksbetrieb. Dirk Ksinsik und Vater Siegfried sind mit ihrem Betrieb ins ehemalige Raiffeisen-Gebäude in der Kirchstraße eingezogen.

Fliesenlegen im Groß- und Kleinformat, Mosaike, Naturstein, Terrassen und Balkone, Badsanierungen, Trockenbau, Verputz und Reparaturen an Fließen und Putz – das Portfolio des neuen Handwerksbetriebes Ksinsik in der Bottenbacher Kirchstraße ist groß. Chef Dirk Ksinsik hat frisch den Meisterbrief, eine Selbstständigkeit war schon immer sein Traum, erzählt er. Er und sein Vater Siegfried Ksinsik kommen eigentlich aus Pirmasens. Das ehemalige Raiffeisen-Gebäude sei für den neuen Betrieb optimal geeignet.

Zum 1. Februar ist das Duo vor Ort gestartet. Das Einsatzgebiet erstreckt sich über die gesamte Südwestpfalz sowie das Saarland. Momentan sind Vater und Sohn hauptsächlich für Privatkunden im Einsatz, aber auch Handwerkerarbeiten für Firmen bieten sie an.

Das erste Mal selbstständig

Die Idee, sich selbstständig zu machen, hatte Sohn Dirk. „Ich hatte ihm gesagt, er solle sich doch einen jüngeren Partner suchen“, erzählt Vater Siegfried Ksinsik. Einen Mitstreiter für dieses Vorhaben zu finden, sei jedoch nicht leicht, sagen beide. So hat es sich ergeben, dass Ksinsik-Senior ins Geschäft seines Sohnes einstieg. Für beide ist es übrigens die erste Selbstständigkeit. Bisher beschäftigten die Ksinsiks noch keine weiteren Mitarbeiter, das könnte sich in Zukunft aber ändern.

Weil Vater und Sohn beide ihre Vorerfahrung in den Betrieb einbringen, ist das Angebotsportfolio entsprechend groß. Siegfried Ksinsik ist gelernter Gipser und Stuckateur, Sohn Dirk Fliesenleger. Seine Ausbildung hat Ksinsik-Junior bei der Firma Roos in Thaleischweiler absolviert. Seinen Meisterbrief hat er wenige Jahre nach der Ausbildung in Vollzeit in Koblenz und Kaiserslautern gemacht.