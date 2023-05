Ganz auf Radler eingestellt ist die Südwestpfalz am Sonntag, 21. Mai. Gleich zwei große Veranstaltungen erwarten die Ausflügler: der zweite deutsch-französische Radtag im Dahner Felsenland und im angrenzenden Elsass sowie der autofreie Raderlebnistag im Sickinger Land zwischen Waldfischbach-Burgalben und Landstuhl. Entlang der Strecken laden Festzelte, Musik, Künstler, Spiel- und Rastplätze zum Verweilen ein.

„Radeln grenzenlos“ – unter diesem Motto steht der deutsch-französische Radtag, zu dem die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Sauer-Pechelbronn für Sonntag einladen. Für Südwestpfalzpfälzer und Elsässer ist es der zweite gemeinsame Radtag: Vor einem Jahr haben sie auf diese Weise die Einweihung von vier neuen grenzüberschreitenden Radwegen gefeiert. Es war eine überaus erfolgreiche Premiere: Etwa 10.000 Besucher haben an diesem Tag die Grenzregion erkundet, wie der Dahner Verbandsbürgermeister Michael Zwick am Ende schätzte. Hiwwe und driwwe waren sie sich schnell einig: Das besondere Ereignis soll wiederholt werden.

Gemeinden an Radwegen laden zur Rast ein

Am 21. Mai ist es so weit: Ab 10 Uhr erwartet die Radler entlang der neuen grenzüberschreitenden Verbindungen ein vielfältiges Programm, wobei in diesem Jahr auf eine offizielle Eröffnung der Veranstaltung verzichtet wird. Gemeinden, die an den Routen liegen, laden auf elf Festplätzen zum Rasten und zur Begegnung ein: bei Musik, kulinarischen Angeboten, Spielen und mehr. So gibt es etwa eine aufblasbare Hüpfrad-Station, eine Hüpfburg, Holzspiele, Kettensägen-Schnitzereien, eine Esel-Tour, einen Bauernmarkt, einen Ritterspielplatz, Fahrradausstellungen. Auch Künstler präsentieren sich, beispielsweise im Atelier Würth in Petersbächel. Die örtliche Gastronomie ist jeweils mit von der Partie. Für Kinder wird von 11 bis 13 Uhr in Hirschthal und von 14 bis 16 Uhr in Nothweiler kostenloses Schminken angeboten.

Ein „Klingel-Konzert“ bei der Heilsbach

Die Wandershows „Otandemo“ und „La Trappe à Ressorts“ sind außerdem unterwegs, um Töne von Fahrradklingeln zu sammeln. Daraus soll ein „Klingel-Konzert “ entstehen. Zur Premiere wird um 14.30 Uhr auf dem Festplatz der Freizeitstätte Heilsbach in Schönau geladen.

Infos halten Stände der Tourist-Information Dahner Felsenland in Ludwigswinkel und der Tourist-Information und Radreisebüros am Fleckensteiner Weiher parat. Dort gibt es auch die Radkarte „Radeln grenzenlos“. Wer sich beiderseits der Grenze Stempel holt, kann außerdem mitmachen beim Gewinnspiel.

Im Sickinger Land gehört die Landesstraße den Radlern

Unter dem Motto „Raus aus dem Auto, rauf aufs Rad“ laden am Sonntag die Verbandsgemeinden Waldfischbach-Burgalben und Landstuhl gemeinsam zum Radlspaß ein. Auf der 19,5 Kilometer langen Strecke zwischen Waldfischbach-Burgalben und Landstuhl haben die Radfahrer am Sonntag von 9 bis 18 Uhr Vorfahrt. Offizieller Start ist um 10 Uhr in Waldfischbach-Burgalben am Bauhof (Hauptstraße).

Alle zwei Jahre heißt es für Autofahrer zwischen Waldfischbach-Burgalben und Landstuhl Umwege in Kauf nehmen, denn die Landesstraße – teils führt die Strecke auch über Radwege– gehört den Fahrradfahrern. Entlang der Strecke – ein Einstieg ist an vielen Punkten möglich – erwartet die Gäste in Waldfischbach-Burgalben, Steinalben, Horbach, Linden, Queidersbach, Bann und an der Burg Nanstein in Landstuhl ein kulinarisch und musikalisch abwechslungsreiches Programm. Natur-pur-Erlebnisse gehören auf den 19,5 Kilometern am Rand des Biosphärenreservats Pfälzerwald auf jeden Fall dazu.

Vier Jahre sind seit dem letzten Radlspaß vergangen. Bedingt durch Corona wurde auf den autofreien Tag im Moosalb- und Sickinger Land 2021 verzichtet. Um 10 Uhr wird Verbandsbürgermeister Felix Leidecker in Waldfischbach-Burgalben den Radlspaß offiziell eröffnen.

Das Programm an den verschiedenen Standorten können Radler und Nicht-Radler genießen.

Radspezialisten und mehr in Waldfischbach

Die Hembach-Kapelle unterhält am Sonntagmorgen zum offiziellen Start beim zünftigen Frühschoppen. Am Nachmittag spielen Father & Son. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut. In Waldfischbach-Burgalben präsentieren die Radspezialisten von Wheelsports aus Weselberg verschiedene E-Bikes und bieten die Möglichkeit, diese Art der Fortbewegung mal auszuprobieren. Sie bieten einen Radschnell-Service, falls es ein technisches Problem geben sollte. Bei den Bikes lohnt sich Hinschauen. Die Fahrräder, auf denen viele Teilnehmer unterwegs sein werden, haben sich seit dem Radlspaß 2019 enorm entwickelt. Klassiker und skurrile Räder – ein fester Bestandteil des Radlspaßes – werden aber auch dieses Mal nicht fehlen.

Der Infostand der Touristik Zentrum Pfälzerwald und das örtliche Touristikbüro werden am Einstiegspunkt Waldfischbach-Burgalben präsent sein. Von der Polizei gibt es Informationen rund ums Rad und die Verkehrssicherheit.

Musik in Steinalben, Alpakas an der Horbacher Mühle

In Steinalben wartet eine Hüpfburg auf die Kleinen und es gibt ein gesondertes Unterhaltungsprogramm für die Kinder. Für Live-Musik sorgt die Moosalbtaler Blasmusik in der Ortsmitte. Die fünf Orchester der Moosalbtaler sind im Wechsel zu hören, zeigen die musikalische Bandbreite der kleinen und großen Musiker. Nur wenige Kilometer sind es bis zum nächsten Halt an der Horbacher Mühle, wo sich der Stopp unter anderem wegen der Alpakas, Schafe und Esel lohnt, deren Anblick allein schon zur Entschleunigung beiträgt. In Horbach wird für die Kinder ein Schminken angeboten.

Besichtigung der Burg Nanstein

Kurz nach Horbach wird die Kreisgrenze nach Kaiserslautern überquert; es geht über Linden, Queidersbach und Bann bis Landstuhl. Auch im Nachbarkreis warten Attraktionen, vom Pump-Track für Kinder über eine E-Bike-Schulung bis zur Fußmassage. In Landstuhl kann die Burg Nanstein besichtigt werden, die für alle Besucher geöffnet ist.

Ein reichhaltiges Essens- und Getränkeangebot wird entlang der Strecke an den verschiedenen Stationen angeboten.

Gesperrte Straßen

In Waldfischbach-Burgalben werden die Landesstraße von der Einmündung ab der B270 (von Kaiserslautern kommend) und dem Bauhof für die Radfahrer gesperrt. In Steinalben und Horbach wird jeweils die Hauptstraße gesperrt. Ebenso wie in Steinalben die Talstraße und die Hermersberger Straße bis zum Kiebitzmarkt. Auch die L363 zwischen Steinalben und Horbach ist gesperrt. Anwohner in den Bereichen, die am Sonntag für die Radfahrer gesperrt werden, sollten ihre Autos, falls sie diese benötigen sollten, zuvor außerhalb der Sperrzone parken.