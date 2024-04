Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manfred Seibel kandidiert für den Ortsbürgermeisterposten in Hauenstein und als Spitzenkandidat der Grünen für den Verbandsgemeinderat. In Letztgenanntem will er sich für eine bessere Tourismusstrategie und Nahwärmenetze in den Gemeinden einsetzen. Auffällig: Auf den Kandidatenlisten finden sich nur wenige Frauen.

Seibel und der Spitzenkandidat auf der Liste für den Ortsgemeinderat, Stefan Kölsch, sind seit 40 Jahren Teil der Hauensteiner Kommunalpolitik. „Wir haben sehr gute Arbeit