Zwölf Neue wollen dieses Jahr für die Grünen in den Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land. Dafür waren neun Kandidaten aus 2019 nicht mehr bereit anzutreten.

Die Rechtsanwältin Susanne Bendig aus Käshofen führt die Grünen-Liste für die Wahl zum Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land an. Dies haben am Freitagabend 15 Parteimitglieder und -unterstützer in der Hornbacher Pirminiushalle beschlossen. Auf den zweiten Platz wählten sie Kinderarzt Fred Konrad, ebenfalls aus Käshofen und schon viele Jahre in der Kommunalpolitik engagiert. Bernd Hofer, derzeitiger grüner Beigeordneter der Ampel-Koalition im Verbandsgemeinderat mit dem Aufgabengebiet und Geschäftsbereich Umweltschutz, Energie und Klimaschutz, steht auf Platz 8. Er erklärte, er klebe nicht an seinem Posten.

Aus Hornbach, Bechhofen, Käshofen, Contwig, Mauschbach und Riedelberg kommen die 26 Kandidaten der Grünen-Liste, von denen die Versammlung etliche in Abwesenheit gewählt hat. So auch die krankheitsbedingt fehlende Susanne Bendig, die von Bernd Hofer vorgestellt wurde. Auf Platz vier hinter Neuling Phine Schmidt aus Riedelberg, steht der Bechhofer Tim Scherer, der gerade seinen Parteiaustritt aus Verärgerung über die Bundes- und Landespolitik seiner Partei erklärt hat, der aber weiterhin die Grünen auf Verbandsgemeinde- und Kommunalebene unterstützen wird.

Neun Kandidaten aus 2019 treten nicht mehr an

„Wir haben vorne auf der Liste die Probleme, nicht hinten“, sagte Fred Konrad bei der Listenaufstellung. Und auch Bernd Hofer wunderte sich, dass von 22 Unterstützern, die auf der Kandidatenliste vor fünf Jahren gestanden hatten, neun in diesem Jahr abgesagt hätten mit für ihn nicht nachvollziehbaren Begründungen. Allerdings lobt er auch, dass dafür zwölf neue Kandidaten antreten. „Ich bin sicher, dass wir die 32 Plätze bei den kommenden Wahlen in fünf Jahren vollkriegen werden“, so der Beigeordnete. Immerhin könne man den Wählern in diesem Jahr bereits einen 26-köpfigen Wahlvorschlag anbieten. Bislang verfügen die Grünen über vier Sitze im Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land. Alle vier Ratsmitglieder kandidieren wieder.

Immer wieder lobten Konrad und Hofer auch die Arbeit von CDU-Verbandsbürgermeister Björn Bernhard von der CDU, mit dem man gut und vertrauensvoll zusammenarbeite. Auf einen Koalitionswunsch wollten sich beide noch nicht festlegen, lobten jedoch auch die gute Zusammenarbeit in der bestehenden Ampelkoalition. Dort habe man unter anderem erreicht, dass das Verwaltungsgebäude in der Landauer Straße nicht durch einen neuen Betonklotz erweitert werde, sondern durch eine Aufstockung aus dem Rohstoff Holz. Das strategische Ziel sei, die Zusammenarbeit weiterzuführen und die noch nicht erreichten Ziele weiter zu verfolgen, so Konrad. Dazu zählt laut Bernd Hofer die Umsetzung des kommunalen Radverkehrskonzeptes des Kreises.

Die Kandidaten

1 Susanne Bendig (Käshofen)

2 Fred Konrad (Käshofen)

3 Phine Schmidt (Riedelberg)

4 Tim Scherer (Bechhofen)

5 Andrea Beck (Käshofen)

6 Stefan Schwitzgebel (Hornbach)

7 Anna Hoffmann (geb. Metz) (Hornbach)

8 Bernd Hofer (Käshofen)

9 Simone Genova (Hornbach)

10 Oliver Wadle (Bechhofen)

11 Marlene Herzog (Contwig)

12 Daniel Hoffmann (Käshofen)

13 Nadine Boßlet (Bechhofen)

14 Uwe Silling (Hornbach)

15 Christina Gerhart (Hornbach)

16 Marco Stecher (Bechhofen)

17 Melanie Agne (Käshofen)

18 Helmut Teuscher (Contwig)

19 Annemarie Rosa-Diehl (Contwig)

20 Uwe Burger (Mauschbach)

21 Jutta Grünagel (Hornbach)

22 Marc Grawitschky (Contwig)

23 Mechthildt Lambert (Hornbach)

24 Michael Thomsen (Käshofen)

25 Arno Di Liberto (Käshofen)

26 Konrad Lambert (Hornbach)

Alle Kandidaten wurden mit mindestens 80 Prozent Zustimmung gewählt, 23 von 26 einstimmig.