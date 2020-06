Das Ferienlager, das für die Schmitshauser Kinder und Jugendlichen in Frankreich im Juli stattfinden sollte, ist bereits abgesagt. Schmitshausens Ortsbürgermeister Markus Schieler hofft nun, dass der Beherbergungsbetrieb im Dorfgemeinschaftshaus in den Sommerferien nicht auch noch ausfallen wird.

Von Martina Benkel

Normalerweise wird das Haus nämlich im Sommer während der Ferien von Jugendgruppen aus ganz Deutschland besucht, die hier meist eine ganze Woche eine verbringen. Auch an den Wochenenden fehlen seit Februar die Mieteinnahmen durch Übernachtungen und Feiern in den gemeindeeigenen Häusern. Für Schieler sind die Aussichten für das Rosendorf alles andere als rosig: „Ich rechne damit, dass uns im kommenden Haushalt zwischen 10 000 und 15 000 Euro an Einnahmen fehlen werden.“ Die fehlenden Einnahmen werden. Das werde die Gemeinde schwer treffen.

Auch der Verein der Rosenfreunde in Schmitshausen klagt über fehlende Einnahmen. Seit Wochen wird ein neuer Pächter für die Hütte im Tal gesucht. „Aber gerade jetzt, mitten in der Coronakrise, ist es noch schwieriger, jemanden zu finden“, klagt Reinhold Katschuk, der Vereinsvorsitzende. Die Hütte, die vor 40 Jahren aus Holz gebaut wurde, müsse dringend renoviert werden. „Das können wir aber auch nicht machen, da wir beim Arbeiten in den Innenräumen den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht einhalten können. Sonst hätten wir die Zeit wenigstens sinnvoll nutzen können.“ Nun fehlen die Einnahmen, da Wanderer nicht einkehren können.

Sonst hätten mittwochs und an Wochenenden viele Wandergruppen dort eine Pause eingelegt. „Die Kosten für Strom laufen weiter, da wir einen Mindestbeitrag zahlen müssen.“ Die Einnahmen aus dem Hüttenbetrieb seien immer komplett in den Waldlehrpfad und in das Rosengärtchen geflossen. „Mit den Mitgliedsbeiträgen alleine können wir das nicht stemmen“, bedauert Katschuk. Wenn sich kein Pächter findet, will der Verein die Hütte wieder – wie früher – für Veranstaltungen vermieten. „Verpachtet war sie erst in den vergangenen fünfeinhalb Jahren.“