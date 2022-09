Nach intensiven Planungen und Vorbereitungen durch die damalige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, Silvia Seebach, und ihrer Mitarbeiter Andreas Scheidle, Lars Burkhart und David Hoffmann wurde 2020 die Eppenbrunner Eulenfels-Tour errichtet, als Premiumweg zertifiziert und freigegeben. Klaus Weber als Nachfolger von Seebach war es nun am Samstag vorbehalten, zusammen mit dem Eppenbrunner Ortsbürgermeister Andreas Pein und Touristiker David Hoffmann den obligatorischen Scherenschnitt am Eingang zum Eppenbrunner Freizeitparkes als Zeichen der offiziellen Übergabe zu tätigen.

Bevor sich am Samstagvormittag Weber als Schirmherr und Wanderführer mit rund 40 Teilnehmern auf den Weg zur rund 13 Kilometer langen Tour am Wanderparkplatz Eppenbrunn machte, stellte er Betrachtungen über das Wandern an. Mit der Eulenfelstour habe die Verbandsgemeinde nunmehr acht Premiumwanderwege und zwei Themenwanderwege. Mit diesen brauche man sich nicht zu verstecken.

Beweis sei allein schon der Premiumwanderweg „Eppenbrunner Altschloßfelsen“, der im diesjährigen bundesweiten Wettbewerb den achten Platz belegte. Weber erklärte, es werde zu keinem Stillstand kommen. Es gehe nicht nur um die Nachzertifizierung nach drei Jahren, sondern auch darum, dass in jeder der zehn verbandszugehörigen Ortsgemeinden zumindest ein durch die Verbandsgemeinde bewerbbarer Wanderweg vorhanden sei. Einziger mitwandernder Ortsbürgermeister war Andreas Pein sowie Trulbens Altbürgermeister Jürgen Noll in seiner Eigenschaft als dritter Verbandsbeigeordneter. Nicht ohne Grund, denn in die Organisation war auch die Ortsgemeinde Eppenbrunn eingebunden. Sie war zugleich und Mitgastgeber. Erfreut über gleich mehrere Premiumwanderwege vor Ort kündigte Pein für die jüngsten Wanderer an, dass in Eppenbrunn die feste Absicht besteht, einen Kinder- und Jugendthemenweg einzurichten und auszuweisen.

Zu Beginn der über sechsstündigen Wanderung mit längerer Mittagspause auf dem Hohen List, dessen Pfälzerwaldverein die Wegepatenschaft für die Eulenfels-Tour hat, überreichte der Eppenbrunner Oliver Rinke Bürgermeister Klaus Weber einen Wanderstab. Mit diesem ausgestattet, setzte sich Weber an die Spitze, um die rund 13 Kilometer bei optimalem Wanderwetter in herrlicher Natur in Angriff zu nehmen und zu bewältigen. Unterwegs durften die Teilnehmer fünf Quizfragen rund um die Tour beantworten. Als Lohn gab es am Ende einen Button mit dem Logo der Eulenfels-Tour.

Nach der Mittagsrast auf der Hohen List ging es nur noch bergabwärts, wo beim Parkplatz Eselssteige der Eppenbrunner Weinhandel Hollerith Wein und Sekt kredenzten. Weber ließ sich nicht lumpen und spendierte eine Runde Sekt. Noch bevor die Truppe zum Klosterbrückel mit dem neu erbauten Glockenbrunnen kam und man kurz vor dem Abschluss beim Stüdenbachweiher auf die Eppenbrunner Eselsgruppe Anecdote traf, zeigte sich Weber mit dem Verlaufe des Wandertages sehr zufrieden. Doch nach der Wanderung ist vor der Wanderung. Weber lud für den 9. Oktober zum Mitwandern auf dem Premiumweg „Eppenbrunner Altschloßpfad“ mit Landrätin Susanne Ganster ein.