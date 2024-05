Sascha Bremm ist geistig beeinträchtigt und hat gerade erfolgreich seine Radfahrprüfung bestanden. Die RHEINPFALZ durfte den 36-Jährigen bei seiner Prüfung begleiten.

Früh übt sich, wer ein guter Radfahrer werden will. Eine ungewöhnliche Radfahrprüfung gab es am vergangenen Donnerstag auf dem Verkehrsübungsplatz in Wallhalben. Ein 36-jähriger