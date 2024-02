Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

8,6 Millionen Euro kostet die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben der Ausflug in die Welt der Energieproduzenten. Der Verlust, der durch Bau und Betrieb der Biogasanlage in Höheinöd, das frühere Strohheizkraftwerk in Hermersberg und die Hackschnitzelanlage in Steinalben sowie das dazugehörige Wärmenetz entstanden ist, wird von allen acht Ortsgemeinden solidarisch getragen. Auch von den fünf Gemeinden, in denen keine Energiewerke stehen. Das steht nun fest. Ganz beendet sind die Diskussionen aber nicht.

Der Verbandsgemeinderat Waldfischbach-Burgalben sollte formal einen Schlussstrich unter das Energiewerke-Debakel ziehen, das während der Amtszeit des früheren Verbandsbürgermeisters