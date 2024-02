Der Spielplatz neben dem Reifenberger Kindergarten wird eingezäunt und zum Kita-Gelände hinzugefügt. Bekommt das Dorf dafür jetzt einen ganz neuen Spielplatz ?

Der Kleinkinderspielplatz neben dem Reifenberger Kindergarten soll ins Kita-Gelände integriert werden. Dann hätten die Kinder dort mehr Platz, um im Freien zu toben. Zudem könnte das Areal als Sammelplatz genutzt werden, wenn es brennt: So etwas war bei der Brandschutzbegehung des neuen Kita-Anbaus gefordert worden.

„Diesen Vorschlag fanden alle Teilnehmer sehr gut. So könnte eine bisher kaum besuchte Fläche deutlich sinnvoller genutzt werden. Und wir könnten damit die Fläche ausgleichen, die wir bei der Erweiterung vom Außenbereich wegnehmen mussten“, sagte Bürgermeister Pirmin Zimmer im Gemeinderat. Wenn der Kleinkinderspielplatz dem Kindergarten zugeschlagen wird, ist er für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Beschlossen wurde, dass ein neuer Zaun gebaut wird: Der Rat vergab hierzu den Auftrag in Höhe von knapp 7700 Euro an die Pirmasenser Firma Auer.

Kita-Anbau ist so gut wie fertig

Es gibt zwei Ideen, wie man die im Ort entstehende Lücke bei den Spielplätzen auffüllen könnte. Entweder wird der Spielplatz in der Kolbengartenstraße aufgemöbelt und um weitere Spielgeräte erweitert, oder aber es gibt einen ganz neuen Spielplatz. „Das ist aber noch Zukunftsmusik“, bremste Zimmer die Erwartung auf eine schnelle Entscheidung.

Derweil nähert sich die Baustelle für den Kita-Anbau ihrem Ende. Zum 1. April greift die Betriebserlaubnis. Weil künftig mehr Kinder in den Kindergarten gehen, muss dort mehr Personal eingestellt werden. Die Stellen seien schon öffentlich ausgeschrieben, sagte Zimmer. Die Einweihungsfeier sei für den 23. Juni geplant.