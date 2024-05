Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Vorschulkinder der Bechhofer Kita sind in ihr neues Spatzennest umgezogen – vom Ausweichquartier am Dorfzentrum in das kontrovers diskutierte Containerdorf. Am Freitag konnten sich Bürger den Innenausbau anschauen.

Die erste Veränderung für die Kinder, die nun im Containerdorf untergebracht sind, ist offensichtlich. Während sie am Ausweichquartier im Dorfzentrum draußen nur auf hartem Parkplatzasphalt