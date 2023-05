Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 6. Januar ist „Dreikönigstag“. Wären es normale Zeiten, würden die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen und ihren Segen auf den Haustüren hinterlassen. Das ist 2021 nicht möglich. Und so soll am Dreikönigstag an drei besondere „Dreikönigsbuben“ erinnert werden, die in Hauenstein im vorvergangenen Jahrhundert zur Welt kamen.

Friedrich Hauck, Josef Meyer und Josef Seibel wurden so genannt, weil sie am Dreikönigsfest des Jahres 1883 das Licht der Welt erblickten. Für das kleine Walddorf,