Das Riedelberger Dorfgemeinschaftshaus (DGH) muss dringend saniert werden. Am Mittwoch (18.30 Uhr, DGH) diskutiert der Gemeinderat.

„Ich brauche kein Gutachten, nur um zu wissen, dass wir neue Fenster brauchen“, sagt Bürgermeister Christian Schwarz. Der Bürgermeister hofft, mit dieser Einstellung mehrere Tausend Euro bei der Sanierung sparen zu können. Der Zeitplan für die DGH-Sanierung ist eng gestrickt. Am liebsten hätten die Riedelberger längst schon damit angefangen. Vor allem energetisch ist DGH mittlerweile stark veraltet.

Zudem geht es in der Ratssitzung um die grundsätzliche Frage, ob die Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) auch in Riedelberg ihr Glasfasernetz verlegen darf. Dem hat das Dorf an der französischen Grenze bislang nicht zugestimmt. Aus dem Rat kamen kritische Stimmen, dass für den Glasfaserausbau der Gehweg aufgemacht werden muss. „Das ist halt so“, sagt Schwarz. Das bisherige Internet fällt im Dorf unterschiedlich aus, Schwarz nennt 30 bis 100 M/Bits beim Download als Tempo-Spanne.