Friedliches Tuckern, verbunden mit Lichterglanz an einem kalten Winterabend. Das bedeutet, geschmückte Traktoren sind unterwegs, um in Corona-Zeiten ein bisschen Weihnachtsstimmung in die Dörfer zu tragen. Am Sonntag rollen ab 17 Uhr weihnachtlich geschmückte Traktoren durch (fast) alle Orte der Verbandsgemeinde Waldfischbach.

Einen Funken Hoffnung möchten die beteiligten Landwirte mit dieser Aktion in die Dörfer tragen. „Ein Funken Hoffnung, den wir gerade dieser Zeit alle brauchen können“, sagt Anna Käfer aus Hermersberg, eine der Organisatorinnen der Fahrt. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Alexander Sommer, mit Sebastian Seibert (Schopp) und Dominik Guhl (Gerhardsbrunn) hat sie die Aktion geplant. Erfahrung bringen die begeistert Traktor fahrenden Landwirte aus den Kreisen Südwestpfalz und Kaiserslautern bereits mit. Im vergangenen Jahr, im ersten Corona-Winter, sorgten sie mit ihren etwa 30 weihnachtlich illuminierten großrädrigen Gefährten in Kaiserslautern für vorweihnachtliche Freude.

„Wir wurden mehrfach gefragt, warum es in verschiedenen Städten und Gemeinden diese Lichterfahrten gibt, aber bei uns in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben nicht“, erzählt Käfer. Warum eigentlich nicht, dachten sich auch die Initiatoren und entschieden sich, das zu ändern. „Wir haben uns relativ kurzfristig dazu entschlossen“, berichtet Käfer. Aber die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben „hat super funktioniert“, freuen sich die Traktorfahrer, dass alle Genehmigungen rechtzeitig erteilt wurden. Hermersbergs Bürgermeister Erich Sommer half dabei tatkräftig.

Die Augen der Zuschauer sollen strahlen

Alle Beteiligten wollen den Menschen – vor allem den Kindern – mit der Aktion eine Freude machen. Die Traktoren sollen leuchten, die Augen der Zuschauer strahlen – das jedenfalls wünschen sich die Organisatoren. Dass mit Horbach und Schmalenberg zwei Gemeinden auf der 33 Kilometer langen Lichterfahrt nicht angefahren werden können, sei der Verkehrssituation geschuldet. Dort seien die Sperrungen der Straßen nicht im erforderlichen Maße möglich gewesen. Die Inititatoren der Lichterfahrt hoffen aber, dass die Bürger aus diesen beiden Ortsgemeinden die Chance nutzen, in der Nachbargemeinde die Lichterfahrt zu genießen und ein bisschen weihnachtliche Stimmung mit nach Hause zu nehmen.

Deshalb soll die Lichterfahrt unbedingt stattfinden – „das ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Käfer. Die Organisatoren wissen, dass zwischenzeitlich einige Lichterfahrten aufgrund der pandemischen Lage abgesagt wurden. „Unser Ziel ist es, zu fahren“, unterstreicht Käfer. Das funktioniere aber nur, wenn auch die Zuschauer sich an die geltenden Corona-Regeln halten und Abstand zueinander zu wahren.

„Wir möchten, dass die Fahrt für alle sicher ist, und vor allem schön.“ Dazu müsse und könne jeder an der Strecke seinen Beitrag leisten.

Die Route

Start: Höheinöd (Abfahrt gegen 17 Uhr): Aufstellung an der Bitscher Straße – Hauptstraße, Langgasse, Auf der Heide, Flurstraße, Feldstraße, Hermersberger Straße.

Station 2: Hermersberg (erwartet gegen 17.30 Uhr): Friedhofstraße, Hauptstraße, Schulstraße, Neue Straße, Turnstraße, Hauptstraße, Mozartstraße, Hauptstraße, Grasdelle, Zur Fliegerwiese, Hauptstraße, Bahnhofstraße.

Station 3: Steinalben (gegen 17.50 Uhr): Hermersberger Straße, Hauptstraße, B 270 Richtung Kaiserslautern.

Station 4: Geiselberg (gegen 18.10 Uhr): Lindenstraße, Schulstraße, Dorfplatz, Hauptstraße.

Station 5 Heltersberg (gegen 18.30 Uhr): Seebergstraße, Heimbachstraße, Velmannstraße, Hornbacher Straße, Hauptstraße Richtung Johanniskreuz, Schwarzbachstraße, Schillerring, Hauptstraße, Waldfischbacher Straße.