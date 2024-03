Der Fischbacher Ortsbürgermeister Michael Schreiber führt die Kandidatenliste der CDU für die Wahl des Verbandsgemeinderates Dahner Felsenland am 9. Juni an. Ziel der Christdemokraten ist es, erneut stärkste Fraktion im Verbandsgemeinderat zu werden.

Über 28 Sitze verfügt der Verbandsgemeinderat des Dahner Felsenlandes, 2019 gewann die CDU zehn Mandate. Damit hatte sie ein Mandat mehr als die FWG. „Ziel ist es, wieder stärkste Fraktion in der Verbandsgemeinde zu werden“, teilte Michael Schreiber mit. Der Gemeindeverbandsvorsitzende führt erneut die Liste der 28 Bewerber an. Mit Schreiber, Sebald Liesenfeld (Ludwigswinkel), Rudolf van Venrooy (Schönau) und Walter Schwarz (Erfweiler) kandidieren vier aktuelle Ortsbürgermeister. Dem Gemeindeverband gehören 128 Mitglieder an.

Die Aufstellung der Liste erfolgte in großer Einigkeit. Zur Mitgliederversammlung im Sängerheim in Bruchweiler-Bärenbach seien 31 CDUler gekommen, „das war sehr erfreulich“, bemerkte Schreiber mit Blick auf die Beteiligung. Die Liste war zuvor mit den Ortsverbänden abgestimmt worden, „so, wie die Liste geplant und aufgestellt wurde, wurde sie auch gewählt“, so der Gemeindeverbandsvorsitzende.

Während der Mitgliederversammlung sprachen Verbandsbürgermeister Michael Zwick und der CDU-Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Christof Reichert (Hauenstein) über die Situation im Landkreis und in der Verbandsgemeinde.

CDU-Liste

1. Michael Schreiber (Fischbach), 2. Uwe Hauenstein (Dahn), 3. Peter Lavan (Erfweiler), 4. Thomas Zwick (Bruchweiler-Bärenbach), 5. Ansgar Uelhoff (Dahn), 6. Sabine Seibel-Zwick (Bundenthal), 7. Daniel Burkhard (Busenberg), 8. Sebald Liesenfeld (Ludwigswinkel), 9. Andreas Langenberger (Rumbach), 10. Brigitte Riehm (Erfweiler), 11. Rudolf van Venrooy (Schönau), 12. Bianka Meigel (Dahn), 13. Joachim Memmer (Erfweiler), 14. Ruven Fritzinger (Ludwigswinkel), 15. Dirk Wadle (Dahn), 16. Andreas Eichenlaub (Erfweiler), 17. Sandra Laux (Dahn), 18. Rainer Burkhart (Bruchweiler-Bärenbach), 19. Walter Schwartz (Erfweiler), 20. Marko Meyer (Dahn), 21. Markus Müller (Bundenthal), 22. Hans Kuhn (Erfweiler), 23. Ramona Hingst (Fischbach), 24. Hans Peter Fröhlich (Bundenthal), 25. Georg Amberger (Dahn), 26. Kai Weyand (Ludwigswinkel), 27. Markus Zwick (Dahn), 28. Klaus Hüther (Bobenthal). Ersatz: Sabine Uelhoff.