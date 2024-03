Der CDU-Ortsverband Leimen hat seinen Spitzenkandidaten um die Bewerbung für das Amt des Ortsbürgermeisters gewählt. Einstimmig erhielt Klaus Germann das Mandat.

Der Leimener Klaus Germann ist Jahrgang 1962. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Seit Januar ist der 62-jährige Polizeibeamte im Ruhestand. Das CDU-Parteibuch trägt er seit 2021. Klaus Germann bewirbt sich erstmals um ein Mandat im Gemeinderat; seine Kandidatur um das Bürgermeisteramt ist eine Premiere.

Für ihn stehen im Ort viele wichtige Vorhaben und Entscheidungen an, für die es „Zeit, Wissen und guten Willen braucht, diese anzugehen“, so Germann. Weil er Ruhestand ist, könne er sich auch um zeitintensive Angelegenheiten kümmern.

Germann begründet seine Bewerbung auch damit, dass derzeit keine zukunftsorientierte Planung für das Dorf bestehe; und dass das Ansehen des Ortes in der Verbandsgemeinde und auf Kreisebene gelitten habe. Außerdem müssten Bauplätze geschaffen werden, weil keine mehr vorhanden seien.

Die Ziele, die Klaus Germann bei seiner Wahl als Ortsbürgermeister anstrebt, benennt er klar: die Grundversorgung im Ort zu sichern, die ärztliche Versorgung erhalten und die Unterstützung der Feuerwehr beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Auch will sich Germann für den Erhalt des Vereinslebens einsetzen. Ein Anliegen sei ihm, Transparenz im Gemeinderat und zur Bevölkerung auf- und auszubauen. Ebenfalls im Visier hat er ein Energiekonzept für das Dorf und eine Lösung für Parkplätze in der Haupt-und Waldfischbacher Straße. Zudem wolle Klaus Germann nach Möglichkeiten suchen, dass der Röderhof auch an den Glasfaseranschluss angeschlossen werden kann.