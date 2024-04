Die Stadt möchte in der Fasanerie einen Bikepark bauen. Sie lädt „alle Downhill-, MTB- und Fahrradfreunde sowie alle sportbegeisterten Personen“ zu einem Infoabend ein.

Bei der Infoveranstaltung am 8. Mai um 18 Uhr im Ratssaal der Stadtverwaltung geht es vor allem darum, einen Verein zu gründen, der den Bikepark betreibt. Der Park soll oberhalb der Fasanerie entstehen. Die Stadt schreibt: „Bereits seit einigen Jahren wird immer wieder der Wunsch nach einem Bikepark in Zweibrücken laut. Die Stadtverwaltung nahm dies zum Anlass, um gemeinsam mit interessierten Jugendlichen auf die Suche nach einem städtischen Grundstück zu gehen, auf dem ein solcher Bikepark realisierbar sein könnte. Ein Grundstück war am Fasanerieberg schnell gefunden. Jedoch mussten zunächst noch Details mit dem aktuellen Pächter des Grundstücks geklärt werden.“ In der Zwischenzeit sei eine Mustersatzung zur Gründung eines Vereins zum Betrieb des Bikeparks erstellt und unter anderem durch das Amtsgericht Zweibrücken positiv geprüft worden. „Nun fehlen interessierte Menschen, die einen Betreiberverein gründen und sich um einen solchen Bikepark kümmern möchten. Gespräche mit Vereinen, die sich zunächst interessiert zeigten einen solchen Bikepark zu betreuen, blieben leider ergebnislos“, bedauert die Stadt. Am 8. Mai möchte die Stadtverwaltung darüber informieren, „wie es gelingen kann einen Bikepark für Zweibrücken zu realisieren“.